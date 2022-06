Primeras reacciones a Ms. Marvel elogian su representación musulmana en el UCM: "Kamala Khan va a ser ENORME"

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Ms. Marvel será la próxima serie del UCM en aterrizar a Disney+ con un lanzamiento previsto para el próximo 8 de junio. Y a menos de dos semanas para su estreno en la plataforma, algunos críticos de la prensa especializada han podido ver en exclusiva los dos primeros capítulos de la ficción protagonizada por Iman Vellani, como Kamala Khan la superheroína musulmana de Marvel que, aseguran, es "única y encantadora".

Unas palabras con las que parece coincidir, sin entrar en spoilers, el editor de Collider, Arezou Amin, quien afirmó que los dos primeros episodios de la nueva serie del UCM son "encantadores y muy divertidos".

"Los dos primeros episodios de #MsMarvel son encantadores y muy divertidos. En parte, son una historia de origen de superhéroes y por otra, una adolescente que alcanza la mayoría de edad. El reparto es maravilloso, y la recién llegada Iman Vellani es especialmente adorable como Kamala Khan. No puedo esperar a ver qué ocurre con esta serie".

The first two episodes of #MsMarvel are delightful and so much fun. Part superhero origin story, part young woman coming of age and into her own. The cast are wonderful, and newcomer Iman Vellani is especially charming as Kamala Khan. I cannot wait to see where this series goes! pic.twitter.com/ILt38QJaPQ — Arezou-Deetoo (@ArezouAmin) May 25, 2022

Para Maya Armahd la elección de Vellani como la joven Kamala Khan, es una de las mejores decisiones de casting de Marvel hasta la fecha.

"En primer lugar, Iman Vellani como Kamala Khan podría ser una de las mejores elecciones de casting que se ha hecho en el UCM (en serio). Realmente logra encarnar todo el desparpajo y optimismo de Kamala. Estoy deseando ver cómo se relaciona con otros héroes y su futuro en el UCM", aseguró.

So… I got screeners for #MsMarvel episodes 1 and 2!!! I have many thoughts, so scroll on through the thread for my spoiler-free reactions! 🧵(1/6) pic.twitter.com/jUKpxo0K05 — Maryam Ahmad (@curious_maryam) May 25, 2022

"Mi reacción al ver los dos primeros episodios de Ms. Marvel: Iman Vellani está fantástica cómo Kamala Khan. Aporta toda la vivacidad, la pasión y la torpeza por la que todos adoramos a Kamala. Da lo mejor de sí misma y persevera constantemente. Iman tendrá un futuro extraordinario en el MCU y más allá", dejó caer Swara Salih de Nerds of Colors.

My MCU #MsMarvel Eps 1-2 reaction thread:



First, Iman Vellani is fantastic as #KamalaKhan. She brings all the vivacity, passion, and awkwardness for which we all love Kamala. She does her best and constantly perseveres. Iman will have an outstanding future in the MCU and beyond. pic.twitter.com/B37X495oJG — Swara Salih (@spiderswarz) May 25, 2022

"Ms. Marvel es una serie épica que cambia las cosas sobre cómo se refleja la representación musulmana en el UCM. Cuando terminó el segundo episodio, ya estaba pidiendo más. Iman Vellani destaca como Kamala y no puedo esperar para verla en el resto de capítulos. Y LA MÚSICA ES MUY BUENA", afirmo Tariq Raouf de IGN.

Ms. Marvel is an epic, game-changing series for Muslim representation in the MCU. By the time the second episode ended I was already begging for more.



Iman Vellani is a standout as Kamala and I cannot wait to see her in the rest of the series. AND THE MUSIC IS SO GOOD. 😭 — Tariq Raouf (@tariq_raouf) May 25, 2022

"He visto el primer capítulo de #MsMarvel y sin spoilear: me encanta esta serie. Es todo lo que podría querer. Digo mucho esto, Kamala Khan es nuestra chica, pero literalmente nunca me he sentido tan representada. Pero como a mí... concretamente. Iman Vellani es una DELICIA. Ponedla en todo", comentó Preeti Chhibber de DesiGeekGirls.

Para otros miembros de la crítica especializada como Unzela Khan de Glamour Magazine Uk, es la primera vez que ve una representación tan significativa en un proyecto de Marvel. "Tuve la oportunidad de ver los 2 primeros episodios de Ms. Marvel antes de su estreno y me muero por ver los demás - los paquistaníes, musulmanes y sudasiáticos estarán MUY gratamente sorprendidos. Es la primera vez que veo una representación significativa en una ficción de #Marvel"

Got the chance to watch the first 2 episodes of Ms Marvel before its release and I’m dying to watch the rest - Pakistanis, Muslims and South Asians will be SO pleasantly surprised 😭♥️ first time I’ve seen meaningful representation in a #Marvel film 🦸🏽‍♀️ — Unzela Khan (@unzela_) May 25, 2022

Sin embargo, además de elogiar a la serie y a su protagonista, Iman Vellani, también destacaron otros aspectos relacionados con la primera heroína musulmana de Marvel o lo mucho que han disfrutado viendo los dos primeros episodios.

"No puedo ni decir lo exageradamente bien que se lo pasa Kamala Khan en #MsMarvel al flipar con la Capitana Marvel, y también hay un buen homenaje a otros Vengadores. además, la animación es genial (inspirada un poco en Spider-Verse)", apuntó Saloni Gajjar de The AVClub.

can't overstate how much fun Kamala Khan is having in #MsMarvel by geeking out over Captain Marvel & there's such a good homage to the other Avengers as well. plus the animation is cool (inspired a bit by Spider-Verse). — saloni gajjar (@saloni_g) May 25, 2022

"Nunca he querido tanto a un personaje como a Kamala Khan. Es carismática, inteligente, divertida y adorable. Su familia es realmente encantadora. La dinámica es increíble. La animación y los aspectos gráficos son muy divertidos. Tiene un aire a Into The Spiderverse. Kamala Khan va a ser ENORME. Me encanta #MsMarvel", escribió entusiasmada una crítica de Empire Magazine.

I've never loved a character like I do Kamala Khan. She's charismatic, smart, funny & adorable. Her family is so lovable. The dynamic is amazing. The animation & graphics are so fun. Into The Spiderverse vibes. Kamala Khan is going to be HUGE. I freaking love #MsMarvel so much. pic.twitter.com/qc3Nnpafft — Laura ลอร'า 劳拉 (@lsirikul) May 25, 2022

"Me alegra enormemente poder decir que los dos primeros episodios de MS. Marvel son absolutamente fantásticos. Iman Vellani es toda una revelación en el papel, Irremediablemente chispeante y llena de carisma. Pero además de toda esa espuma: también es un hermoso canto a la familia, la cultura pakistaní y la fe musulmana", escribió Alisha Grauso de Screenrant.

I am happy to report that the first two episodes of #MsMarvel are absolutely delightful. Iman Vellani is a revelation in the role, just irrepressably bubbly and charismatic. But it's not just froth - it's also a beautiful ode to family, the Pakistani culture, and Muslim faith. pic.twitter.com/lda9863bLH — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) May 25, 2022

Para Eric Francisco de Inversedotcom Ms. Marvel, es una joya y asegura que la nueva serie del UCM desborda energía. "Es fiel a los cómics de G. Willow Wilson y a la vez tiene su propia voz. Iman Vellani será una estrella de la noche a la mañana, al igual que su Kamala Khan. ¡No la perdáis de vista!"

#MsMarvel is a smash. The vigor and overactive imagination of youth runs amok in the MCU's next binge-worthy gem. It's faithful to G. Willow Wilson's modern classic comics while assured in its own voice. Iman Vellani will be an overnight star, as will her Kamala Khan. Embiggen! pic.twitter.com/WJkzXKW0Om — Eric Francisco (@EricFrancisco24) May 25, 2022

También hay quien, como Jack McBryan de MCU Direct, ha querido resaltar que el lugar donde transcurre la serie, Jersey City es uno de los mejores que ha podido presentar el UCM, ya que parece formar parte de la serie como otro personaje.

#MsMarvel thoughts:

- Iman is fantastic. She's relatable, likable, funny, everything you would want in Kamala.

- Jersey City feels alive in a way that no other location in the MCU has been. Has life similar to the NYC in Raimi's Spider-Man movies. — Jack McBryan (@McBDirect) May 25, 2022

Y otros, como Jenna Anderson, de ComicBOOK.com, también quiso destacar que es la serie mejor construida dentro del UCM hasta la fecha. "Captura a la perfección el mundo de Kamala en los cómics. La estética y las conexiones con el UCM son perfectas, y el reparto es increíblemente genial. No puedo esperar para ver el resto de episodios".

The first two episodes of #MsMarvel are so wonderful! This feels like the best-constructed MCU TV show yet, while also perfectly capturing Kamala’s world in the comics. The aesthetics and MCU connections rule, and the cast is unbelievably charming. I can’t wait to see more. pic.twitter.com/2ebfZljtR1 — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) May 25, 2022

Por otra parte, Hanna Ines Flint de Artsemergency destacó que "la serie protagonizada por Vellani ya es muy rica visualmente en lo que respecta a la cultura musulmana-estadounidense en los dos primeros capítulos".

Watched the first two eps of #MsMarvel and the Muslim-American culture is rich! Visually has a lot to thank Spider-Verse/Mitchell vs Machine for, but the writing is whipsmart, funny, and Bisha K. Ali brings a very specific South Asian understanding to tie it all together. — Hanna Ines Flint (@HannaFlint) May 25, 2022

Mientras que para Tessa Smith de Rotten Tomatoes, no dudó en señalar que la de Ms. Marvel "es una historia de madurez para los fans adolescentes, pero que los más adultos también disfrutarán".

Ms. Marvel is a coming-of-age story for younger fans but something older ones will enjoy. Fun & unique style incorporates drawings into the storytelling. Different but VERY cool powers! Packed with action & representation! Get ready to fall in love with Iman Vellani! #MsMarvel pic.twitter.com/0qiKDIl3nG — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) May 25, 2022

Otro miembro de la prensa dejó caer que Ms. Marvel es "todo lo que puedes querer: tiene corazón, una familia, drama adolescente y un estilo atractivo".

#MsMarvel so far is really everything you want from a Kamala Khan vehicle, it’s got heart, family, culture, teen drama, an engaging style. Families and fans will flock to this as the welcoming tone, draws you into a fun high school superhero dramedy pic.twitter.com/baHfFpvQog — KC Walsh (@TheComixKid) May 25, 2022

Protagonizada por Iman Vellani, Ms. Marvel tendrá seis capítulos y estarán dirigidos por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy.