BBC prepara un documental sobre J. K. Rowling y su polémica visión de la identidad de género

BBC preara un documental sobre J. K. Rowling y su polémica visión de la identidad de género - CONTACTO

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Harry Potter y la piedra filosofal, la adaptación a la pequeña pantalla de la obra de J. K. Rowling, llegará a HBO Max el 25 de diciembre. Ahora, BBC prepara un documental sobre la figura de la escritora que repasará desde su ascenso a la fama hasta su polémica postura sobre la identidad de género y la comunidad trans.

Según Deadline, BBC ha encargado a Rogan Productions el proyecto, que lleva por título provisional J. K. Rowling, que explorará el meteórico ascenso de la novelista, su influencia en la cultura popular y su controvertido legado.

"Treinta años después de la publicación del primer libro de Harry Potter, parece el momento ideal para que la BBC explore la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la literatura británica", expresó Simon Young, responsable de la programación de documentales históricos de la BBC, en un comunicado.

"No se puede entender la historia cultural británica del siglo XXI sin la historia del joven mago creado por J. K. Rowling, el fenómeno editorial y cinematográfico que surgió de su obra ni la controvertida figura pública en la que se ha convertido", añadió.

Este documental contará con material de archivo poco conocido, declaraciones de la propia Rowling y entrevistas a personas que han trabajado con ella a lo largo de su carrera. El primer episodio estará centrado en la creación de Harry Potter y el gran éxito del mágico mundo de Hogwarts creado por la escritora.

Su segundo capítulo ahondará en sus opiniones sobre la independencia escocesa, el feminismo, la libertad de expresión y la polémica postura que la autora mantiene respecto a la identidad de género. No obstante, por ahora, se desconoce si Rowling participará en el documental o colaborará directamente en su producción.

LA RELACIÓN DE ALTIBAJOS ENTRE ROWLING Y LA BBC

Y es que, aunque la escritora ha colaborado con éxito con la cadena en las adaptaciones de su saga de novelas Strike, también ha criticado su cobertura informativa sobre los derechos de las personas trans.

El documental sobre J. K. Rowling se está presentando en el mercado internacional de televisión MIPCOM, aunque todavía no tiene fecha de estreno y, de momento, no está confirmado si la BBC prevé emitirlo próximo al lanzamiento de la serie de Harry Potter en HBO Max. James Rogan ejerce como productor ejecutivo junto a Mark Hedgecoe del proyecto, que se emitirá en BBC Two, BBC Scotland e iPlayer.