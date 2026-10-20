Michael Douglas pidió que mataran a su personaje en Ant-Man para dejar el UCM: “No hay forma de salir de ahí” - MARVEL

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Para bien o para mal, firmar un contrato con Marvel puede vincular a un actor con el estudio durante años. Es el caso de Michael Douglas, que se adentró en ese mundo movido por la curiosidad de rodar una superproducción con grandes efectos especiales... pero pronto descubrió que no iba a ser tan fácil salir del UCM.

En su paso por el pódcast Happy Sad Confused, Douglas fue preguntado si era cierto que pidió a Marvel que mataran a su personaje, Hank Pym, tras la segunda película de Ant-Man, estrenada en 2018. El actor no dudó en confirmar los rumores.

"Podrían haberme matado tras la segunda película, pero no me dejaron", revelaba Douglas. "Rodamos Ant-Man y Paul Rudd era un actor maravilloso", recordaba, incidiendo en que todo el equipo era "encantador". "Pero luego ya no hay forma de salir de ahí", afirmaba, bromeando sobre no haber leído "la letra pequeña" del contrato cuando firmó con Marvel.

Efectivamente, tras Ant-Man y la Avispa, la segunda película de la saga, Douglas no abandonó el UCM. El protagonista de Instinto básico y The Game retomó su papel como Hank Pym, el primer Hombre Hormiga, en Vengadores: Endgame en 2019 y, cuatro años después, en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

¿POR QUÉ SE UNIÓ ENTONCES MICHAEL DOUGLAS AL UCM?

Douglas explicó que su interés por participar en una película de Marvel tuvo que ver, sobre todo, por la curiosidad que le suscitaban las superproducciones rodadas con pantalla verde pues, por aquel entonces, no había participado en ninguna.

"Dije a todos mis agentes: 'Me gustaría rodar una de esas películas con pantalla verde para ver cómo son'. Porque es alucinante. No hay nada, solo una pantalla verde, y te enseñan imágenes de cómo quedará todo cuando esté terminado", explicaba el intérprete, reconociendo que "es difícil actuar así".