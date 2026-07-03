La serie de Harry Potter ya busca nueva Ginny Weasley para la temporada 2 - HBO MAX

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado mes de mayo se dio a conocer que uno de los actores de la nueva serie de Harry Potter, que se estrena estas Navidades, no retomaría su papel en la segunda temporada. Tras la salida de Gracie Cochrane del proyecto, HBO Max ha empezado a buscar a la intérprete que tome su testigo encarnando a Ginny Weasley en las siguientes entregas.

El servicio de streaming ha publicado una convocatoria de audiciones para el papel, abierta solo para "niños de entre 10 y 12 años que residan en el Reino Unido". La directora de casting Lucy Bevan, que ha compartido el comunicado en su cuenta de Instagram, ha señalado que aquellos que "ya hayan enviado un vídeo de audición o se hayan presentado a una audición para este papel siguen siendo candidatos y no es necesario que vuelvan a presentar su solicitud".

Cochrane, que ha dado vida a Ginny en la primera temporada de la ficción, no volverá a interpretar al personaje "debido a circunstancias imprevistas", según informaba un comunicado emitido por su familia. "Su paso por el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haberle brindado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro", añadía el texto, tal y como recoge Deadline. Por su parte, HBO Max respondió respaldando la decisión de la actriz.

¿QUÉ PAPEL TIENE GINNY WEASLEY EN HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL?

Es de esperar que la aparición de Cochrane en la primera temporada de Harry Potter sea muy reducida, ya que Ginny apenas toma parte de los sucesos del primer libro (al ser un año menor que su hermano Ron, de hecho, ni siquiera es alumna de Hogwarts). Ya en la saga cinematográfica, el personaje, encarnado por Bonnie Wright, se limitaba a salir brevemente en una escena.

Por otro lado, en Harry Potter y la cámara de los secretos, novela en la que Ginny comienza su primer curso escolar en la escuela de magia y hechicería, mientras Harry, Ron y Hermione cursan el segundo, la menor de los Weasley desempeña un papel fundamental en la trama.

La adaptación televisiva de Harry Potter estará compuesta por siete temporadas, una por cada libro, y su plan de producción se extenderá aproximadamente durante una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción y Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce como productor ejecutivo.

Encabezan el reparto de la ficción Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.