Un personaje de la serie de Harry Potter cambiará de intérprete en la temporada 2

Fotograma de la primera temporada de la serie de Harry Potter en HBO MAX - HBO

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter llegará a HBO estas Navidades. Sin embargo, no todo son buenas noticias: tras su temporada 1, la ficción pierde a un integrante del elenco y su personaje será encarnado por otro intérprete en la ya confirmada segunda entrega.

Se trata concretamente de Gracie Cochrane, quien encarnará a Ginny Weasley en la primera temporada de la ficción. "Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel de Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO tras la primera temporada", así lo explica un comunicado emitido por la actriz y su familia, recogido por Deadline.

"Su paso por el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haberle brindado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro", añade el texto.

HBO APOYA LA DECISIÓN DE COCHRANE Y SU FAMILIA

Por su parte, HBO ha respondido respaldando la decisión de la actriz. "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no volver para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y les agradecemos su trabajo en la primera temporada de la serie", expresó un portavoz de la plataforma en otro comunicado.

La información destaca que el papel de Ginny, la hermana pequeña de Ron Weasley (Alastair Stout), será interpretado por otra actriz antes de que comience la producción de la segunda temporada de la serie en otoño.

En las novelas de Rowling, Ginny es descrita como una joven inicialmente tímida que evoluciona hasta convertirse en una maga fuerte, independiente y muy talentosa. Su papel en la historia de Harry Potter es especialmente relevante. Esto se debe a que tanto en las novelas de Rowling como en las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, la familia Weasley se mantiene como un eje constante a lo largo de la trama.

Aunque su presencia en Harry Potter y la piedra filosofal es bastante reducida, Ginny desempeña un rol crucial en la segunda entrega, La cámara secreta, cuando es engañada para abrir una habitación oculta en Hogwarts y liberar una serpiente gigante asesina.

Por otra parte, no hace mucho salieron a la luz unas imágenes del set de rodaje en Waterloo, Londres, Inglaterra. Estas mostraban a Dominic McLaughlin y Alastair Stout como Harry Potter y Ron Weasley, además de otras donde aparecía la familia Weasley al completo.

La adaptación televisiva de Harry Potter estará compuesta por siete temporadas, una por cada libro, y su plan de producción se extenderá aproximadamente durante una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción, mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce como productor ejecutivo.

En cuanto al reparto también lo forman Arabella Stanton como Hermione Granger, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.