La serie de Harry Potter confirma quién interpretará a uno de los personajes clave eliminado de las películas

La serie de Harry Potter confirma el fichaje de uno de los personajes clave eliminado de las películas - HBO MAX

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin como el joven mago, se estrenará en HBO Max el 25 de diciembre. Ahora se ha confirmado el fichaje del actor que dará vida a uno de los personajes más importantes de la saga de J. K. Rowling, ausente en toda la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, desde la primera entrega, dirigida por Chris Columbus.

Según informa Variety, Peter Serafinowicz (Dead Hot) ha sido escogido para interpretar a Peeves, el travieso y caótico poltergeist de la academia Hogwarts. El actor y cómico británico es conocido principalmente por dar vida al excéntrico superhéroe La garrapata en la serie homónima de Amazon Prime Video y poner voz a Darth Maul en el Episodio I: La amenaza fantasma.

La noticia de que Serafinowicz dará vida a Peeves en la serie de Harry Potter habrá sido, sin duda, muy bien recibida por los seguidores de Rowling. En este punto, se ha de recordar que ya una imagen del arte de la serie mostraba el diseño del personaje.

Arte conceitual completa do Pirraça para a série Harry Potter. pic.twitter.com/SMjFV4DLu9 — Portal Harry Potter (@portalpotterbr) April 9, 2026

POR QUÉ PEEVES NO APARECÍA EN NINGUNA DE LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER

Sin embargo... ¿por qué Peeves no apareció en Harry Potter y la piedra filosofal? Inicialmente, estaba previsto que el cómico británico Rik Mayall, fallecido en 2014, interpretase a Peeves en la franquicia cinematográfica protagonizada por Radcliffe. Sin embargo, según explicó Columbus a Radio Times en 2025, terminó siendo eliminado debido a las limitaciones de tiempo: "No tuvimos tiempo de renderizar a Peeves mediante CGI".

"Grabé unas cuantas escenas, luego me fui a casa a por el dinero -una cantidad considerable- y, un mes después, me dijeron: 'Rik, lo sentimos, pero no estás en la película'", reveló Mayall en 2011 durante una entrevista. En ella, además de confesar que engañó a su representante para conseguir el papel diciendo que Harry Potter era su libro favorito, comentó que lo echaron del set porque interpretaba demasiado bien al personaje, el cual tenía en las novelas un rol destacado durante la batalla de Hogwarts.

"Me echaron del set porque cada vez que intentaba actuar un poco, todos los chicos que hacían de escolares no podían dejar de reírse, se partían de risa, así que me echaron. Bueno, me pidieron que lo hiciera de espaldas a ellos, y seguían riéndose", explicó. "Así que me pidieron que lo hiciera al otro lado de la catedral y gritara mis líneas, pero seguían riéndose, así que dijeron que lo harían con otra persona. Mis líneas", sentenció entonces Mayall.