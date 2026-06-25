Nick Frost reconoce que su Hagrid en la serie de Harry Potter no gustará a todos los fans - WARNER BROS. Y HBO MAX

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin, es una de las producciones que más curiosidad despiertan entre los fans. A la espera de su estreno el 25 de diciembre en HBO Max, Nick Frost, quien encarna al guardián de Hogwarts, Rubeus Hagrid, reconoce que su versión del personaje no será del agrado de todos los incondicionales de la obra de J. K. Rowling.

"He intentado inspirarme en lo que hizo Robbie [Coltrane] y rendirle homenaje", explicó Frost a The Times, reconociendo que se basó en la versión de Hagrid del fallecido actor, quien dio vida al gigante bonachón en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe.

FROST APORTÓ SUS PROPIOS MATICES A HAGRID

"Pero además yo dispongo de ocho horas por temporada, mientras que Robbie solo tenía dos y media; tiene que haber algo más en él. Es de Bristol. Es simpático, un poco callado", añadió, remarcando que también le ha dado sus propios matices al personaje.

"A algunas personas no les va a gustar. Dirán: 'Ese no es mi Hagrid'. Y no pasa nada", concluyó Frost, restando importancia a las posibles críticas. Además, el actor sostuvo que una de sus inspiraciones para encarnar a Hagrid en la serie de Harry Potter fue John Coffey, el personaje central de La milla verde de Stephen King, interpretado por el fallecido Michael Clarke Duncan en la adaptación de Frank Darabont en 1999, con el objetivo de aportar más profundidad al personaje.

Ambos responden al arquetipo del gigante bondadoso, marcado por una apariencia imponente, pero una naturaleza amable y sensible. Sin embargo, Frost y su encarnación de Hagrid no serán los únicos sometidos al escrutinio de los fans.

Con el lanzamiento de la serie de Harry Potter, inevitablemente también habrá quienes comparen las versiones de Harry, Hermione Granger y Ron Weasley interpretadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en la franquicia cinematográfica con las de Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout.