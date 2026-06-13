Harry Potter: Nuevas imágenes filtradas del set anticipan un final de la temporada 1 distinto al de la película - HBO MAX

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter llegará a HBO Max en Navidad. Unas nuevas imágenes del set del rodaje en Waterloo, Londres, Inglaterra, parecen anticipar que su temporada 1 será aún más fidedigna a la novela de J. K. Rowling en su desenlace del que tuvo en 2001, la primera película de la saga protagonizada por Daniel Radcliffe.

En una de estas imágenes que ya circulan en Internet puede verse a Dominic McLaughlin y Alastair Stout, como el mago titular de la serie y Ron Weasley, respectivamente, en el set de rodaje junto a varios miembros del equipo de la producción.

La serie de TV de Harry Potter estuvo filmando hoy en Waterloo. 🔥



Aparentemente, los gemelos Weasley fueron vistos en el set con su equipaje.



En una de las fotos aparece un hombre misterioso, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente, se especula que uno de los… pic.twitter.com/u3HfkdieRc — Club Potterhead. (@PotterheadClub) May 3, 2026

Sin embargo, la que ha captado la atención de los incondicionales de la saga es la toma en la que aparecen Katherine Parkinson, Tristan y Gabriel Harland, quienes interpretan respectivamente a Molly, Fred y George Weasley, junto a Daniel Rigby como Vernon Dursley.

Tras ellos se encuentra también otra persona que, como señala Wizarding World Direct, aunque su identidad no ha sido oficialmente revelada, se trataría del actor John Hopkins (Poldark), y de quien se rumorea que dará vida en la serie al padre de Hermione Granger.

Molly, Fred and George Weasley with Vernon Dursley this morning on the set of the HARRY POTTER TV series



via: @Luke4152 pic.twitter.com/hlr8scvHB2 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) May 3, 2026

En la novela de Rowling, tras el enfrentamiento con Voldemort y la derrota del profesor Quirrell, Harry, Hermione y Ron aprueban sus exámenes en Hogwarts. Después, Hagrid los acompaña hasta el Expreso de Hogwarts para emprender el viaje de vuelta. Una vez en la estación de King's Cross, los alumnos cruzan la barrera hacia el mundo muggle en grupos pequeños. Allí, Harry es recibido por sus tíos y su primo Dudley, aunque antes de irse tiene un breve encuentro con la familia Weasley, donde Ron le promete que le escribirá durante el verano.

Molly y Ginny están en el andén para recoger a Ron, Percy, Fred y George. Ginny, quien aunque no está en las tomas está interpretada en la serie por Gracie Cochrane, de hecho se emociona mucho al señalar a Harry cuando lo ve bajar del tren. Harry se siente profundamente agradecido por el jersey que Molly Weasley le regaló en Navidad, al igual que a sus propios hijos.

Al terminar el curso, aunque Ron lo invita a mantener el contacto durante las vacaciones, Harry debe regresar con Vernon a Privet Drive. Sin embargo, se marcha tranquilo porque sabe que, aunque vuelve con los Dursley, su verdadero hogar ahora está en Hogwarts.

LA SERIE SERÁ AÚN MÁS FIEL AL MATERIAL ORIGINAL DE ROWLING QUE LA PRIMERA PELÍCULA DE HARRY POTTER

En cambio, estrenada en 2001, la película Harry Potter y la piedra filosofal finalizaba con Hermione diciéndole ya en el Expreso de Hogwarts al mago encarnado por Radcliffe que se hacía raro volver a casa, a lo que este respondía con su ya mítica frase: "yo no voy a casa, no lo creo", despidiéndose de Hagrid.

Las tomas del rodaje invitan a pensar que la serie sigue un enfoque similar al del material original, aunque también incluye a Fred, George y Percy Weasley, lo que tiene todo el sentido, dado que todos regresan juntos una vez finalizado el curso en Hogwarts.