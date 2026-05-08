Robos en la serie de Harry Potter, que se blinda para evitar nuevos delitos - WARNER BROS.

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de la serie de Harry Potter, que continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en HBO Max estas navidades, se ha visto salpicado por un inesperado contratiempo: varios robos de atrezzo en pleno plató. El incidente ocurrió durante el rodaje de una escena del banquete de Halloween en el Gran Comedor de Hogwarts, el icónico colegio de las novelas de J.K. Rowling.

Según el Daily Mail, se han producido varios robos en el plató de la serie en la que Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout toman el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry, Hermione Granger y Ron Weasley. Entre los objetos sustraídos figuran calabazas, libros de hechizos, varitas e incluso sangre falsa.

La información también destaca que el estudio ha informado al elenco y al equipo técnico de que cualquier persona sorprendida robando será expulsada del set por incumplimiento de contrato. Como medida de seguridad tras el suceso, los accesorios del rodaje como varitas o escobas han sido equipados con microchips y se han colocado carteles en los estudios de Warner Bros en Reino Unido, donde se está llevando a cabo el rodaje, para advertir sobre los hurtos.

Uno de estos avisos, diseñado con una estética acorde al universo de Harry Potter, incluye la imagen de una escoba señalada y el siguiente mensaje:

"Los objetos de utilería de esta producción cuentan con microchips. Para fines de inventario y seguridad, se realiza un seguimiento diario de los objetos y se registra su movimiento. Si necesita retirar algún objeto del set o de su área designada, solicite autorización al Departamento de Utilería con anticipación. Si observa algún objeto perdido o extraviado, o algo fuera de lugar, infórmelo al equipo de Utilería para que puedan continuar la búsqueda", advierte el cartel.

Los figurantes no son los únicos bajo vigilancia en el rodaje, ya que los actores del reparto también se encuentran ahora en el punto de mira tras los recientes robos en el set. Ante la imposibilidad de identificar al responsable, la producción ha reforzado los controles de seguridad y ha decidido supervisar plataformas de compraventa online como eBay para comprobar si alguno de los objetos sustraídos aparece a la venta.

FILTRACIONES DEL RODAJE SE SUMAN A LOS ROBOS

Este no es el primer contratiempo que sufre la serie. Gracias a diversas filtraciones, los fans ya pudieron tener un primer vistazo de algunos de sus escenarios, como es el caso del mítico callejón Diagon. Unas imágenes de satélite ofrecían un vistazo al set que recrea el distrito comercial del mundo mágico, llegando incluso a mostrar la fachada del banco de Gringotts.

Recientemente, HBO ha dado luz verde a una segunda temporada, que comenzará a rodarse este otoño y estará basada en Harry Potter y la cámara secreta. Junto a McLaughlin, Stanton y Stout, completan el reparto Paapa Essiedu como Snape, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.