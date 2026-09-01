Así cambia la serie de Harry Potter los escudos de las casas de Hogwarts... y uno es más fiel que nunca a los libros

Así cambia la serie de Harry Potter los escudos de las casas de Hogwarts... Y una es más fiel que nunca a los libros - WARNER BROS.

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter enfrenta la complicada tarea de satisfacer las expectativas de una enorme legión de fans que esperan que esta nueva adaptación, que dedicará una temporada a cada libro de la saga, traslade a la pantalla detalles del mundo mágico que las películas no pudieron abarcar. Ahora, la ficción ha presentado el nuevo diseño de los escudos de las casas de Hogwarts... y uno de ellos por fin hace justicia a su descripción en los libros.

Los nuevos escudos presentan un diseño más minimalista que los popularizados por las adaptaciones cinematográficas a cargo de Warner Bros. No obstante, cabe señalar que los emblemas anteriores no solo se han asociado a las películas, sino que se han convertido prácticamente en los oficiales de la franquicia, llegando a publicarse ediciones especiales de la primera novela con los escudos de cada casa. Por tanto, no sorprende que un cambio en su diseño no convenza, al menos de primeras, a parte de los fans.

El escudo que presenta un cambio más significativo es el de Ravenclaw, que por primera vez muestra a un águila en lugar de a un cuervo. En inglés, "raven" significa cuervo, motivo por el cual las películas recurrieron a este animal para ilustrar el emblema de la casa. Sin embargo, en las novelas de J.K. Rowling, el animal que incluye el blasón de Ravenclaw siempre ha sido el águila.

The Hogwarts House Crests! Then and now! Which do you prefer? pic.twitter.com/Vzynozyib8 — PotterWorldwide (@PotterWorldW) August 31, 2026

EL NUEVO ESCUDO DE RAVENCLAW RECUPERA AL ÁGUILA DE LOS LIBROS

Además, el nuevo escudo también ha recuperado la combinación de colores original de la casa, azul y dorado, que las películas cambiaron por azul y plateado. Este detalle pone de manifiesto la pretensión de la serie de HBO de adaptar las novelas originales prestando especial atención a los detalles.

No obstante, introducir cambios en la identidad visual de la franquicia no deja de resultar arriesgado, pues la producción deberá lidiar con la inevitable nostalgia que despiertan las películas de Harry Potter.

En cuanto al resto de la heráldica de la saga, Gryffindor conserva a su característico león, Slytherin a su serpiente y Hufflepuff a su tejón. Además, los tres escudos mantienen las combinaciones de colores originales, aunque no dejan de ser sustancialmente diferentes por cambiar la forma el símbolo por un simple círculo, sin los ornamentos y detalles de los anteriores emblemas.

En todo caso, habrá que esperar al 25 de diciembre, fecha fijada para el estreno de la primera temporada de la serie, para saber si, al margen de la identidad visual del proyecto, la ficción se mantiene fiel a la trama de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal.