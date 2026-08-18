Glorioso tráiler de la temporada 6 de Slow Horses, con dos importantes regresos

Glorioso tráiler de la sexta temporada de Slow Horses, con dos importantes regresos - APPLE TV

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La sexta temporada de Slow Horses, la aclamada serie de espías británica, llegará a Apple TV el próximo 16 de septiembre. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un irónico tráiler de los nuevos seis episodios de la ficcion protagonizada por Gary Oldman.

"¿Sabes algo de porqué se estan cargando a mis agentes?", pregunta Lamb (Oldman) a Diana (Kristin Scott Thomas), al inicio del avance de poco más de dos minutos de duración. "Será coincidencia", responde ella pero, mientras, el vídeo muestra breves fragmentos de violentos asesinatos, el veterano director de la Ciénaga cree que es "muy difícil quedarse encerrado en un contenedor".

Tras investigar las razones detrás de los crímenes, los agentes llegan a la conclusión de que "cualquiera que haya trabajado en La Ciénaga está en el punto de mira". De esta forma, comienzan a buscar una por una a todas las personas que han estado relacionadas con el grupo, que deben "permanecer incomunicadas" en un piso franco, pero nada es tan fácil como parece.

Pero el tráiler también revela que esta sexta temporada, que adapta las novelas En el país de los espías y La casa de La Ciénaga, de la saga literaria de Mick Herron, cuenta dos importantes regresos. El primero de ellos es el de Hugo Weaving, que encarnó al exagente de la CIA, padre biológico de River Cartwright y principal antagonista de la temporada 4, Frank Harkness, y que en el adelanto da buena cuenta, de nuevo de sus letales habilidades. Y por allí también se deja ver Olivia Cooke, protagonista de La Casa del Dragón, que retoma su papel como la agente Sidonie 'Sid' Baker que ya encarnó en tres capítulos de la primera temporada.

LA VENGANZA PUEDE SER PELIGROSA

Cargada de intriga y humor negro, Slow Horses sigue a un disfuncional equipo de agentes de inteligencia que trabajan en un "vertedero" del MI5 conocido como Slough House o La ciénaga. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante e irascible cabecilla de los espías que han acabado allí debido a graves errores en su carrera.

Junto a los mencionados Gary Oldman, ganador del Oscar por El instante más oscuro, y Kristin Scott Thomas (Misión imposible), la serie cuenta en su reparto con Jack Lowden (Dunkerque), Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders), Jonathan Pryce (Piratas del Caribe), Hugo Weaving (Matrix) y Olivia Cooke (La Casa del Dragón), entre otros. Slow Horses también suma en su nueva temporada la incorporación del ganador del BAFTA por Am I Being Unreasonable?, Lenny Rush.

Saul Metzstein regresa a la serie como director, mientras que Will Smith vuelve a firmar el guion. La producción, que ya ha renovado por una séptima temporada, estrenará su primer episodio en Apple TV el próximo 16 de septiembre. El resto de los seis capítulos que componen la temporada irán llegando a la plataforma semanalmente hasta el día 21 de octubre.