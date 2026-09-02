Teaser tráiler de la serie de Harry Potter: Euforia en el Gran Comedor antes del primer partido de Quidditch - HBO MAX

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter está a punto de lanzar un nuevo tráiler de su primera temporada y, para ir abriendo boca, HBO Max ha publicado un breve teaser como adelanto. El vídeo ofrece un primer vistazo al Gran Comedor, uno de los escenarios clave de Hogwarts, así como al equipo de Quidditch de Gryffindor, con sus jugadores listos para salir al campo.

El teaser, de apenas diez segundos de duración, muestra los momentos previos al primer partido de Quidditch en el que Harry Potter se incorpora al equipo como Buscador, y que enfrenta a Slytherin contra Gryffindor. El clip arranca con los alumnos de la casa de la serpiente montando un gran alboroto en el Gran Comedor, dando golpes en las mesas y coreando para animar al equipo.

También aparecen los alumnos de Gryffindor momentos antes de salir al campo y, a pesar de encontrarse de espaldas, se pueden entrever entre los jugadores dos cabezas pelirrojas inconfundibles: los gemelos Fred y George Weasley, que juegan en la posición de Golpeadores. Harry aparece alzando la vista ante la inmensidad del campo, con Hermione animándole desde las gradas con entusiasmo, tal y como ocurre tanto en el primer libro como en la película.

La temporada 1 de la serie de Harry Potter adaptará la primera novela de la saga literaria escrita por J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y aterrizará en HBO Max el próximo 25 de diciembre. La ficción promete trasladar la historia a la pantalla dedicando una temporada a cada libro, lo que permitirá incorporar detalles y aspectos de la trama que las películas de Warner Bros. no pudieron abarcar.