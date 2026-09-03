Primer vistazo a Lord Voldemort en la serie de Harry Potter y la Piedra Filosofal - HBO MAX

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El 25 de diciembre aterrizará en HBO Max Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera temporada de la serie que adaptará de nuevo la saga de J.K. Rowling. Y el más reciente tráiler lanzado por la plataforma ha revelado un primer vistazo al gran y temible Lord Voldemort.

El avance arranca con la profesora Minerva McGonagall (Janet McTeer) anunciando quiénes participarán en la ceremonia de selección del primer año y Dumbledore (John Lithgow) dando a los alumnos una entusiasta bienvenida a Hogwarts. Más adelante, las imágenes muestran a Harry, encarnado por Dominic McLaughlin, incorporándose al equipo de Quidditch de Gryffindor, quienes compiten contra la casa Slytherin.

La aparición de Voldemort se produce en el tramo final del tráiler, más allá del segundo minuto de metraje. Como puede apreciarse, la fugaz escena presenta a una siniestra e inquietante figura encapuchada dirigiéndose a la cabaña de los Potter en Godric's Hollow.

Asimismo, las imágenes del set compartidas por Wizarding World Direct en octubre del pasado año mostraban una escena ambientada en la noche de Halloween de 1981, la misma en la que Lord Voldemort asesinó a James y Lily Potter en Godric's Hollow y lanzó contra Harry la maldición asesina.

LA NOCHE EN QUE VOLDEMORT ASESINÓ A LOS PADRES DE HARRY POTTER

Aquella fatídica noche de 1981 fue el punto de partida de la historia de Harry Potter en los libros de J.K. Rowling. Que este momento aparezca en el tráiler sugiere que la serie mostrará con mucho más detalle lo sucedido, desde la llegada de Voldemort y su ataque hasta el momento en que su propia maldición se volvió contra él, dejándolo sin cuerpo y provocando que Harry quedara marcado con su característica cicatriz en forma de rayo.

En la película Harry Potter y la piedra filosofal, protagonizada por Daniel Radcliffe, apenas se mostraba lo ocurrido aquella noche, limitándose a incluir un breve flashback en el que Voldemort asesinaba a Lily Potter y lanzaba la maldición asesina contra el pequeño Harry. Este significativo cambio en la primera temporada de Harry Potter modifica por completo la presencia de Voldemort, ya que el villano tendrá un papel mucho más destacado en los flashbacks y permitirá conocer con mayor detalle su implicación en la parte final de la historia.

Tanto en el libro como en el primer filme, Voldemort es un nombre que los personajes se niegan a pronunciar hasta el tramo final, cuando su rostro aparece en la parte posterior de la cabeza del profesor Quirrell, a quien interpretará Luke Thallon en la ficción de HBO Max.

La primera temporada de Harry Potter adaptará Harry Potter y la piedra filosofal, manteniendo a Voldemort como una presencia apenas visible hasta el desenlace. Sin embargo, ampliar su papel permitiría mostrar con más detalle la noche en que asesinó a Lily y James Potter en Godric's Hollow, reforzando desde el principio su condición de amenaza y explicando por qué necesita recuperar su cuerpo. Aunque todavía no se ha anunciado quién interpretará a Voldemort, ampliar su presencia permitiría profundizar en su caída y en su obsesión por recuperar