Brutal pelea entre Daredevil y Maya en el nuevo clip de Echo, la serie de Marvel

Marvel está a punto de estrenar Echo, su nueva serie del UCM. El proyecto, que llegará a Disney+ el 10 de enero, será el primero de la compañía con calificación R (para adultos), por lo que se anticipan grandes dosis de acción a lo largo de sus cinco episodios. Una pequeña muestra es la que ha podido verse en su nuevo clip.

En un anuncio de televisión en Reino Unido, Marvel ha mostrado una violenta escena en la que la protagonista de Echo, Maya López, mantiene una descarnada lucha contra el Daredevil de Charlie Cox. El superhéroe regresa una vez más al UCM después de sus apariciones en She Hulk: Abogada Hulka y en Spider-Man: No Way Home.

El avance dura algo más de un minuto y presenta íntegramente la brutal coreografía de pelea entre ambos personajes. Llama especialmente la atención que está rodada por completo en plano secuencia, sello habitual de la serie de Daredevil de Netflix en este tipo de escenas de acción.

Por ahora se desconoce el motivo de la lucha, así como cuánta importancia tendrá el Hombre Sin Miedo en Echo. El héroe también viste el mismo traje granate y negro que presentaba en aquella serie en lugar del amarillo que pudo verse en She-Hulk. Por lo que parece, la Casa de las Ideas ha optado por inspirarse expresamente en dicha producción para su nueva serie.

Y es que Daredevil no será el único personaje que regrese a Echo. Junto al Diablo de Hell's Kitchen estará el malvado Willson Fisk, alias Kingpin. Interpretado una vez más por Vincent D'Onofrio, parecía haber muerto en Ojo de Halcón, asesinado por la propia Maya, su sobrina adoptiva. Sin embargo, el tráiler de la serie reveló que seguía con vida.

Por otro lado, Echo estrenará el sello Marvel Spotlight, creado por la compañía para historias pertenecientes al UCM pero con una independencia narrativa total. Eso quiere decir que los espectadores podrán ver los episodios sin necesidad de haber visto antes el resto de series y películas.