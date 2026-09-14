Revelada la causa de la muerte de Hayden Panettiere, que falleció tras ingerir una sola pastilla

Archivo - March 7, 2023, New York, New York, United States: Hayden Panettiere attends the world premiere of ''Scream VI'' at AMC Lincoln Square Theater - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en Heroes, Nashville o la saga Scream, falleció el pasado 16 de agosto en extrañas circunstancias. La intérprete, de 36 años, fue hallada inconsciente, y posteriormente declarada muerta en Greenville, Carolina del Sur. Después de que la autopsia descartara signos de violencia en el cadáver, y a la espera los resultados oficiales del informe toxicológico, nuevas informaciones apuntan ahora a una pastilla de oxicodona adulterada como causa de la muerte de la actriz.

Según informa TMZ, citando fuentes internas de la investigación, Hayden Panettiere falleció tras tomar una sola pastilla de oxicodona que contenía fentanilo. Esas mismas fuentes, que según asegura la publicación "están todas relacionadas con el caso y tienen conocimiento directo" del curso de las investigaciones, han rastreado la venta de la droga hasta un "traficante de larga trayectoria" de Los Ángeles al que, al parecer, recurría la actriz.

Al parecer, la reconstrucción de los hechos en la que se basa la investigación de las fuerzas del orden sostiene que Panettiere se llevó un alijo de drogas desde Los Ángeles a Carolina del Sur, incluida la pastilla de oxicodona adulterada, que habría ingerido la mañana de su muerte.

El reportaje continúa afirmando que "la DEA de Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, en un intento por rastrear hasta él el origen de la letal pastilla". Lejos de tratarse de un caso claro y cerrado, el propio medio avisa que, a pesar de la información "nuestras fuentes de las fuerzas del orden advierten que todo depende de los resultados toxicológicos, que aún están pendientes". Admiten que, por ahora, la pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo es tan solo una "hipótesis de trabajo".

HAYDEN PANETTIERE, Y SU LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES

Como se ha señalado, Hayden Panettiere había abordado públicamente problemas de abuso de sustancias que se remontaban a su adolescencia, cuando saltó a la fama gracias a su papel en la serie Héroes. Esto incluía que, a una edad temprana, sus asistentes le proporcionaran pastillas para mejorar su estado de ánimo, lo que derivó en el abuso de medicamentos como el Klonopin y el consumo de alcohol en la edad adulta.

Su alcoholismo se agravó tanto que le provocó ictericia debido a un daño hepático extenso en 2020, y los médicos le advirtieron de que seguir bebiendo le causaría la muerte. Panettiere también había sufrido problemas de salud mental, entre ellos depresión, depresión posparto y dismorfia corporal. Una larga y trágica colección de vicisitudes que la actriz abordó en sus memorias. Una trágica combinación de detalles que alimentan las especulaciones de que Panettiere podría haber sufrido una recaída, lo que habría tenido un desenlace fatal.

Por otra parte, incluso si la información de TMZ resultara cierta, eso no significa necesariamente que el asunto quede zanjado. De hecho, en la red ya están surgiendo teorías sin mayor fundamento y basadas en la pura especulación sobre la procedencia de la pastilla, el fentanilo, la proximidad de Panettiere a su exmaltratador, así como la franqueza de la actriz al hablar de haber sido objeto de comportamientos depredadores por parte de ciertos hombres de Hollywood.