La causa de la muerte de Hayden Panettiere, en el aire: El informe toxicológico ya tiene fecha - E

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La causa de la muerte de Hayden Panettiere, fallecida a los 36 años el pasado domingo 16 de agosto, aún es una incógnita... y puede que tarde tiempo en esclarecerse. Y es que después de que la autopsia practicada al cadáver de la actriz descartara signos de violencia o lesiones, todo queda en manos del informe toxicológico. Pero los resultados no llegarán al menos hasta dentro de dos meses.

La Oficina del Forense del condado de Greenville, la localidad de Carolina del Sur donde falleció la actriz, confirmó el martes a Entertainment Weekly que podrían transcurrir unas ocho semanas hasta que se conozcan los resultados de su informe toxicológico.

Sin embargo, el plazo indicado es aproximado, ya que el documento solicitado también podría llegar antes de ese plazo previsto. En cambio, otros medios estadounidenses, como The New York Post hablan de un plazo incluso más extenso: entre ocho y doce semanas.

El informe del forense Mike Ellis confirmó que la actriz había sido hallada "inconsciente" y "en parada cardiaca" cuando las asistencias llegarón al lugar de los hechos en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts de Greenville, Carolina del Sur.

Anteriormente queda constatado que "una persona conocida" de Panettiere había llamado al 911 a primera hora de la tarde del domingo. También está confirmado que Panettiere estaba acompaña de su expareja y ahora novio intermitente, Brian Hickerson, cuando falleció, pero no está claro si fue él quien realizó la llamada.

Cuando los servicios de emergencia acudieron a Judson Mill Lofts, donde la que fuera protagonista de Nashville "se alojaba temporalmente", procedieron a realizar "medidas avanzadas de reanimación cardíaca", pero resultaron infructuosas.

Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 hora local del 16 de agosto. Según ha revelado Deadline, en la grabación se puede oír a los paramédicos, que intentaron reanimar a Panettiere mediante "soporte vital cardíaco avanzado", hablar de una "sobredosis" y de un "paro cardíaco".

Tras la auptopsia, el informe forense confirmó que "no había signos de traumatismo" que "hubieran contribuido a la muerte" de la actriz. "La causa y la forma del fallecimiento siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales. Esta investigación sigue activa y en curso", concluía el informe.

NARCAN EN EL LUGAR DE LA MUERTE DE HAYDEN PANETTIERE

Por otro lado, el lunes 17 de agosto, una fuente reveló a la revista People que se había encontrado Narcan en el lugar de los hechos. El Narcan es un medicamento de emergencia que sirve para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.

Aunque no se ha confirmado que el fallecimiento de Panettiere se deba a una sobredosis, cabe recordar que la actriz había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas en el pasado, llegando a abordarlo en sus memorias.