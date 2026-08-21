El novio de Hayden Panettiere rompe su silencio y se defiende: "La policía confirmó que no había indicios de delito" - CONTACTO

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Brian Hickerson, con quien Hayden Panettiere mantenía una relación intermitente desde 2018 y que en el pasado fue detenido en más de una ocasión por maltrato a la actriz, se encontraba con su hermano, Zach Hickerson, en el lugar de los hechos cuando la intérprete falleció. La autopsia no ha revelado signos de violencia o lesiones, algo que Hickerson ha querido remarcar, rompiendo su silencio a través de un comunicado emitido por su abogado.

"La muerte de Hayden sigue siendo objeto de investigación, y es importante permitir que dicha investigación siga su curso. Tal y como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de acto delictivo", declaró Sloan Ellis, del bufete Ellis Hinton, a TMZ. "Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no se harán más comentarios por el momento", añadió.

Recientemente, la madre de Panettiere, Lesley Vogel, cargaba contra la pareja de su hija, señalándolo como una mala influencia y asegurando que la actriz había "perdido el rumbo". "Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson", expresó Vogel en una entrevista con NBC News.

Según señala The Hollywood Reporter, ninguno de los hermanos Hickerson ha sido señalado como sospechoso ni como persona de interés en la investigación por la muerte de Panettiere.

De acuerdo al informe del departamento de policía de Greenville, Brian y Zach Hikcerson se encontraban en la vivienda donde la actriz fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta, a la que un agente acudió en respuesta a una llamada al 911 el domingo 16 de agosto. Zach Hickerson identificó a la intérprete ante las autoridades como "la novia de su hermano". Por su parte, Brian Hickerson mostró la bolsa con los medicamentos que la intérprete estaba tomando.

LA DEA SE HA UNIDO A LA INVESTIGACIÓN POR LA MUERTE DE PANETTIERE

Por el momento, la causa del fallecimiento de Panettiere sigue siendo un misterio. Mientras se espera el informe toxicológico, la investigación continúa y a ella se ha sumado la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), colaborando con el departamento de policía de la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur y la oficina del forense del condado.

Se desconoce si Panettiere, que en el pasado había tenido problemas de adicción, había consumido drogas o alcohol en el momento de su muerte, pero, según reveló una fuente a la revista People, se encontró Narcan en el lugar de los hechos. El Narcan es un medicamento de emergencia que sirve para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.