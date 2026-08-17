Archivo - Muere Hayden Panettiere, actriz de Heroes y Scream, a los 36 años - LEV RADIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en series como Heroes o Nashville y su participación en la saga de terror Scream, falleció este domingo. La causa de la muerte de la interprete, de 36 años, aún no se ha revelado y ya hay una investigación en curso.

Fue el representante de la actriz quien confirmó su fallecimiento a ABC News. "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró su representante.

Criada en Palisades, Nueva York, su padre era capitán de bomberos y su madre, actriz de telenovelas. De hecho, Panettiere llevaba en la pantalla desde 1994, cuando con tan solo 5 años debutó precisamente en telenovelas Sólo se vive una vez -donde apareció en 27 episodios- y, más tarde, en Guiding Light, donde intervino en 45 capítulos. De niña también apareció en otras series de gran popularidad como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Pero sin duda alguna su gran salto a la fama fue en 2006, se unió al reparto de Heroes, la serie de superhéroes de la NBC creada por Tom King, en la que interpretó durante 73 episodios a Claire Bennett, una animadora con factor de curación acelerado y casi indestructible. Un papel que retomó durante dos capítulos en Heroes Reborn, la resurrección de la serie que vio la luz en 2015.

Más tarde, la interprete obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación de Juliette Barnes en Nashville, drama musical en el el que protagonizó junto a Connie Britton durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

En el ámbito cinematográfico, de niña puso voz a uno de los personajes de Bichos, el filme de Pixar de 1998, pero es conocida sobre todo por su papel de Kirby en Scream 4 (2011). Se convirtió en una de las favoritas del público, hasta tal punto que se le pidió que volviera para Scream VI (2023).

También coprotagonizó junto a Michelle Trachtenberg Soñando, soñando... triunfé patinando (2005) y apareció en títulos como Titanes, hicieron historia (2000), Mamá a la fuerza (2004), Héroe a rayas (2005), A por todas de nuevo, una vez más (2006) o La noche de su vida (2009). Su último trabajo fue Sleepwalker, un thriller de terror estrenado este mismo año escrito y dirigido por Brandon Auman.

También modelo y cantante, Panettiere publicó su primer libro, This Is Me: A Reckoning, en mayo de este año. En él, compartió muchas historias de su vida artística y personal, incluidos detalles de su conflictiva relación con su madre y los abusos que sufrió a lo largo de su carrera en Hollywood.

A lo largo de los años, también habló públicamente de su lucha contra el alcohol y las drogas. En 2020, pasó una temporada en un centro de rehabilitación y logró dejar las adicciones. En 2023, su hermano menor, Jansen, falleció inesperadamente a los 28 años a causa de una afección cardíaca.