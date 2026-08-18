La autopsia de Hayden Panettiere no revela signos de violencia y se baraja un paro cardíaco o sobredosis - CONTACTO

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en Heroes, Nashville o la saga Scream, falleció este pasado domingo 16 de agosto, a los 36 años. La intérprete fue hallada inconsciente, y posteriormente declarada muerta en Greenville, Carolina del Sur. Por el momento se desconoce la causa de la muerte, si bien los primeros informes apuntaban que no había indicios de violencia, algo que ha corroborado la autopsia.

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte", declaró la oficina del forense del condado de Greenville en un comunicado hecho público tras la autopsia, según recoge TMZ. "La causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la finalización de estudios adicionales", proseguía el texto.

Las autoridades indicaron que la llamada al 911 para informar de una mujer inconsciente y sin respuesta vital la realizó un conocido de la actriz aproximadamente a las 13:50 horas del domingo (hora de Carolina del Sur). Según revela Deadline, en la grabación se puede oír a los paramédicos, que intentaron reanimar a Panettiere mediante "soporte vital cardíaco avanzado", hablar de una "sobredosis" y de un "paro cardíaco".

LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN DE PANETTIERE

Por otro lado, el lunes 17 de agosto, una fuente reveló a la revista People que se había encontrado Narcan en el lugar de los hechos. El Narcan es un medicamento de emergencia que sirve para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.

Aunque no se ha confirmado que el fallecimiento de Panettiere se deba a una sobredosis, cabe recordar que la actriz había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas en el pasado, llegando a abordarlo en sus memorias.

La intérprete acabó ingresando en rehabilitación y en 2022, en una entrevista concedida a People, dijo haber encontrado la paz que buscaba. "Es una elección diaria, y me examino a mí misma constantemente", expresó entonces, asegurando estar "muy agradecida de volver a formar parte de este mundo".