Hollywood llora a Hayden Panettiere: "Ojalá el mundo hubiera podido disfrutar más tiempo de tu compañía" - CONTACTO

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Hayden Panettiere, actriz de la saga Scream y series como Héroes o Nashville, varios intérpretes han compartido mensajes rindiéndole tributo. Por el momento, la causa de la muerte de Panettiere, fallecida este domingo 16 de agosto a los 36 años, se desconce y las circunstancias de su deceso se encuentran bajo investigación policial.

"Qué talento tan increíble tenías... Un don especial. A Julius y a mí nos encantó trabajar contigo...", expresa Viola Davis en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un extenso texto dedicado a Panettiere. Davis y su marido, Julius Tennon, compartieron reparto con ella en la película de 2016 Custodia.

"Ojalá el mundo hubiera podido disfrutar más tiempo de tu compañía, porque sentía una curiosidad ardiente por la persona en la que te estabas convirtiendo. Vi a ese hermoso fénix resurgir de sus cenizas", continúa el texto de Davis.

Melissa Barrera y David Arquette, que compartieron reparto con Panettiere en la saga Scream, han rendido tributo a la actriz en sus respectivas redes sociales. Barrera escribe "Descansa en paz, querida Hayden" en stories de Instagram, mientras que Arquette comparte en sus redes: "Te quiero, Hayden".

Selma Blair, actriz de Una rubia muy legal y Hellboy, tuvo un pequeño papel en Scream 2, donde coincidió con Panettiere. "Te quiero. No te vayas. Por favor", escribe en sus redes.

La cómica y presentadora Rose O'Donnell ha compartido una fotografía de Panettiere junto a un texto que reza: "Dios mío. Estoy con el corazón roto".

HOLLYWOOD SE DESPIDE DE HAYDEN PANETTIERE: "SE SABÍA SUS DIÁLOGOS Y LOS DE TODOS"

La actriz de One Tree Hill, Bethany Joy Lenz, ha publicado en sus redes varias fotos de Panettiere cuando era pequeña y algunas en las que ambas posan juntas. "Estoy destrozada. Conocía a esa rubia traviesa. ¿Tenía nueve años? ¿Diez? Yo tenía dieciocho. Corría por los pasillos del estudio Screen Gem, en el 222 de la calle 44 Este, riendo y jugando entre los ensayos", recuerda la actriz en un extenso texto dedicado a Panettiere.

"Se sabía sus diálogos y los de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y las dificultades humanas como ningún otro niño que yo hubiera visto nunca ante la cámara", rememora Lenz.

La cuenta oficial del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) ha compartido en X: "Lamentamos el repentino fallecimiento de Hayden Panettiere. Hayden, que comenzó su carrera como actriz infantil, tuvo una dilatada trayectoria en televisión y cine, con papeles memorables en Heroes, Nashville y más. Nuestros pensamientos están con su hija, su familia, sus amigos y sus seguidores".

We mourn the sudden passing of Hayden Panettiere. A child actor, Hayden's long career in TV & film included memorable roles in 'Heroes,' 'Nashville' & more. Our hearts are with her daughter, family, friends & fans. #RIP. 🕊️ #SagAftraMember since 1994 https://t.co/oJSF7ch1hX — SAG-AFTRA (@sagaftra) August 17, 2026

Hace apenas unos meses, Panettiere acudía como invitada al pódcast de Jay Shetty, con quien mantuvo una extensa conversación sobre su depresión y su lucha contra la adicción. "No me lo puedo creer. Nuestra amistad acababa de empezar y me conmovió mucho la conversación que mantuvimos a principios de este año. Todo mi cariño y mis condolencias a su familia y a sus seguidores", comenta Shetty en la publicación de Instagram en la que Variety informaba de la muerte de la actriz.