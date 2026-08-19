La madre de Hayden Panettiere rompe su silencio sobre la muerte de su hija y apunta al novio de la actriz - CONTACTO

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

A la espera del informe toxicológico, la causa de la muerte de Hayden Panettiere, fallecida el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años, continúa siendo una incógnita. La madre de la actriz, Lesley Vogel, ha asegurado que su hija había "perdido el rumbo", señalando como una mala influencia a su expareja Brian Hickerson, que se encontraba con ella cuando murió.

"Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson", ha asegurado Vogel en una entrevista con NBC News.

Ambos mantenían una relación intermitente tras haber sido pareja en el pasado. En sus memorias, la actriz detalla el maltrato físico que sufrió a manos de Hickerson, a quien se le impuso una orden de alejamiento de cinco años por dos delitos de lesiones graves.

"Creo que Hayden era una persona con un talento increíble en muchos ámbitos, y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento, que es una lucha y un sector muy exigente, no es raro que, lamentablemente, acaben tomando el camino equivocado", explica Vogel.

"Creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo y ojalá hubiera sido de otra manera", reitera la madre de la intérprete. "Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles", continúa.

LA CAUSA DE LA MUERTE DE HAYDEN PANETTIERE, BAJO INVESTIGACIÓN POLICIAL

Según un reportaje de Page Six publicado el pasado mes de mayo, Vogel optó por cortar el contacto con su hija tras "veinte años de trauma", siguiendo el consejo de profesionales. "Como muchos padres de hijos del mundo del espectáculo [saben], todos estamos muy familiarizados con la dolorosa experiencia de ver cómo a veces eligen caminos autodestructivos", declaró entonces, añadiendo que "ningún padre desea que se dé esta situación".

Se sabe que Panettiere estaba acompaña de su expareja y ahora novio intermitente, Brian Hickerson, cuando falleció. Los servicios de emergencia acudieron al complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, donde la que fuera protagonista de Nashville "se alojaba temporalmente", después de que "una persona conocida" de Panettiere llamara al 911. No obstante, se desconoce si fue Hickerson quien llamó.

Después de que la autopsia practicada al cadáver de la actriz descartara signos de violencia o lesiones, todo queda en manos del informe toxicológico. Pero los resultados no llegarán al menos hasta dentro de dos meses.

El informe del forense Mike Ellis confirmó que la actriz había sido hallada "inconsciente" y "en parada cardiaca" Según ha revelado Deadline, en la grabación se puede oír a los paramédicos, que intentaron reanimar a Panettiere mediante "soporte vital cardíaco avanzado", hablar de una "sobredosis" y de un "paro cardíaco".

Tras la autopsia, el informe forense confirmó que "no había signos de traumatismo" que "hubieran contribuido a la muerte" de la actriz. Además, el lunes 17 de agosto, una fuente reveló a la revista People que se había encontrado Narcan en el lugar de los hechos. El Narcan es un medicamento de emergencia que sirve para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.