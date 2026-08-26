Los actores de Heroes se reúnen para despedir a Hayden Panettiere, con "tristeza en nuestros corazones, pero mucho amor"

Los actores de Heroes se reúnen para despedir a Hayden Panettiere, con "tristeza en nuestros corazones, pero también muc - NBC

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

El elenco de la serie Heroes se ha reunido para despedir a su compañera de reparto Hayden Panettiere, fallecida el pasado 16 de agosto a los 36 años. Además, algunos actores de la ficción, así como su creador, rindieron homenaje a la actriz dedicándole emotivos mensajes de despedida.

El actor Jimmy Jean-Louis ha compartido en su cuenta de X varias fotos de la reunión que el elenco de Heroes ha organizado con motivo del fallecimiento de Panettiere. "La reunión de 'HEROES' para celebrar la vida de HAYDEN ha sido muy emotiva", reza el post.

"Había tristeza en nuestros corazones, pero también mucho amor, gratitud y calidez al recordar los hermosos momentos compartidos y el impacto duradero de una vida que conmovió a tanta gente. Au revoir, Hayden", concluye el texto.

A HEROES reunion to celebrate the life of HAYDEN was deeply emotional. There was sadness in our hearts, but also so much love, gratitude, and warmth as we remembered the beautiful moments shared and the lasting impact of a life that touched so many. Au revoir Hayden pic.twitter.com/244I5fW70O — Jimmy Jean-Louis (@haitianhero) August 26, 2026

Jack Coleman, que interpretaba al padre del personaje de Panettiere en la ficción, compartía hace unos días un texto vía Instagram en el que expresaba su admiración por la joven actriz, así como su indignación ante el acoso por parte de cierto sector de la prensa que enfrentó con apenas 17 años.

"Le hacían constantemente preguntas desagradables, en su mayoría del tipo '¿cuándo te vas a descarrilar?'. Hoy en día, reconoceríamos esas preguntas como las provocaciones misóginas que eran", afirmaba Coleman. "La acosaban. Dondequiera que fuera, había fotógrafos con objetivos de 300 milímetros, de esos que pueden hacer que incluso la actividad más inocente parezca siniestra", recordaba el actor, sentenciando que "nadie, y menos aún una adolescente, debería ser objeto de ese tipo de acoso".

"Me ha partido el corazón la noticia sobre Hayden", compartía en X Masi Oka, que en Heroes dio vida a Hiro Nakamura. "Tuve el privilegio de trabajar codo con codo con ella, y siempre la recordaré por su hermoso espíritu, su inmenso talento y la energía alegre que aportaba a todo lo que hacía y a las personas que la rodeaban", continuaba Oka. "Era mucho más sabia de lo que correspondía a su edad y ahora se ha ido demasiado pronto", constataba.

Absolutely heartbroken to hear about Hayden. I had the privilege of working closely with her, and I’ll always remember her for her beautiful spirit, immense talent, and the joyful energy she brought to everything she did and the people around her. She was way wiser beyond her… — Masi Oka (@MasiOka) August 17, 2026

El creador de Heroes, Tim Kring, escribió un artículo en el medio Variety dedicado a Panettiere. "Era una persona con una madurez superior a su edad y una actriz de un talento singular", recordaba Kring en el texto. "Hayden no solo era capaz de aprender sus diálogos con facilidad, sino que además tenía una capacidad excepcional para encontrar y explorar los matices del drama, el humor y el dramatismo en cualquier escena en la que participara", rememoraba.