Primeras imágenes de la temporada 3 de What If: Marvel adelanta la llegada de Sam Wilson (Falcon) y otros héroes

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Tras culminar su segunda temporada con un épico final, What If... (¿Qué pasaría si...?) tendrá una nueva entrega en Disney+. Y aunque todavía no hay fecha de estreno, Marvel ya ha adelantado la llegada de Sam Wilson (Falcon) y otros muchos héroes del UCM como Mónica Rambeau en las primeras imágenes de los nuevos episodios.

En la temporada 2 de What If... se mostraron algunas encarnaciones de muchos héroes Marvel, como Iron Man o Wanda Maximoff, que resultaron de lo más interesante. Y también la llegada al UCM de otros personajes como el doctor Bill Foster, A.K.A. Goliath o Kahhori, el primero de todos ellos, creado exclusivamente para la serie.

Como era de esperar, la Casa de las Ideas tiene planeado superarse a sí misma en la tercera entrega de la ficción, en la que explora las distintas realidades que conforman su multiverso. Tanto es así, que el estudio liderado por Kevin Feige ha decidido brindarles un pequeño aperitivo a sus fans lanzando unas suculentas imágenes de lo que está por llegar.

De hecho, la temporada 3 contará con la esperada llegada de Sam Wilson, alias Falcon, que recogerá el testigo de Steve Rogers cuando el 14 de febrero se estrene en cines Capitán América: Brave New World. Sin embargo, no es, ni de lejos, el único héroe Marvel que se unirá a los nuevos capítulos, ya que, las imágenes también revelan la presencia de otros tan esperados como Mónica Rambeau, a la que puso rostro Teyona Parrish en The Marvels.

From all of us at Marvel Studios, THANK YOU for watching season 2 of #WhatIf and joining us on this journey across time…space…reality. We’re excited to share this early look at some of the endless possibilities we’ll explore together in season 3 of What If…? pic.twitter.com/fM6Z17ZnNJ