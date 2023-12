Thunderbolts no será "la típica película de Marvel"

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

El 25 de julio de 2025 será cuando los Thunderbolts, el equipo más bestia de Marvel haga su gran debut en el UCM. Y una de sus estrellas, Wyatt Russell, ha adelantado algunos detalles de la película, asegurando que entusiasmará a los fans.

Puede que la Casa de las Ideas no esté pasando por su mejor momento. Sin embargo, Russell, que tras Falcon y El soldado de invierno, encarnará de nuevo en el Universo Cinematográfico Marvel al US. Agent, se encuentra convencido de que Thunderbolts será una gran película, gracias al director de esta, Jake Schreier.

Motivos para ello hay de sobra. El primero de ellos es que, el filme cuenta con un elenco plagado de grandes estrellas, como el propio Russell, Florence Pugh nuevamente como Yelena Belova, Sebastian Stan repitiendo su rol como el Soldado de Invierno e incluso el mismísimo Harrison Ford en el papel del General Thaddeus 'Thunderball' Ross.

Es más, Russell asegura en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter que Schreier, no solo se preocupa por hacer las cosas bien e interesantes, también por utilizar todo tipo de talentos. "Tengo plena confianza en que va a ser buena", señala el actor. "Sé que en este momento todos se han subido al tren de Marvel en el que las cosas no van tan bien... Conozco bastante bien a Jake, y también sé lo inteligente que es, lo mucho que se preocupa por hacer algo que sea interesante y diferente, empleando el talento de todos lo mejor que se pueda", prosigue.

"Y esta historia que se les ha ocurrido es realmente interesante: Conozco parte de la trama y cómo va el relato, no puedo hablar de ello. Pero no es una película de Marvel al uso como las que hemos visto anteriormente. Pienso que va a ser muy divertida, aunque, espero que cuando los fans la vean, digan: 'Oh, esta es genial, diferente y van fuerte'. Sobre cómo lo estamos enfocando, es el momento de trabajar en serio, de hacer una buena película de Marvel, de decir, hagámoslo, y no dar las cosas por sentado", concluye Russell sobre sus convicciones con Thunderbolts.

Dirigida por Jake Schreier, la película cuenta, además de con los ya mencionados, Russell, Ford, Pugh y Stan, con David Harbour como el Guardían Rojo, Julia-Louis Dreyffuss como Valentina Allegra de Fontaine, Hannah John-Kamen como Ghost y Olga Kurylenko como Taskmaster. Además, junto a ellos también estará Steven Yeun como Robert Reynolds, más conocido por los fans de las grapas como el Vigía.