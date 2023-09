El póster de Loki enfada a los fans de Marvel: "Parece hecho por Inteligencia Artificial"

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel se encuentra sumida en plena promoción de la segunda temporada de Loki. La aclamada serie del Dios del Engaño de Tom Hiddleston regresa a Disney+ el 6 de octubre. Sin embargo, el último póster lanzado por la compañía ha provocado la ira de los fans.

En la imagen, el busto de Hiddleston sobresale por encima de las manecillas de un reloj. Loki está vestido con una gabardina, camisa y corbata. Pero ha sido su cara lo que ha llamado la atención de los seguidores de la franquicia. La mayoría de quejas han llegado dado que consideran que la edición de su rostro es muy mala.

Por ello, ha habido incluso usuarios que han pedido que el estudio empiece a pagar mejor a sus diseñadores, achacando el error al mismo motivo por el que los efectos especiales de sus últimas películas y series no ha convencido. "Marvel, por favor paga bien a tus diseñadores gráficos porque parece un muñeco de Hot Toys", se lamenta un fan.

"¡Tengo muchísimas ganas esto! ?? ¡¿Pero a quién se le ocurrió la decisión de editarlo así y por qué?! Es un hombre muy guapo, ¡por qué retocarle su cara como locos!", se pregunta otra seguidora de Loki, que no entiende la excesiva edición de la imagen. "Con todo el respeto, hay muchas fotos mejores de Tom que podrían haberse usado", critica uno más.

"Si estáis buscando un diseñador gráfico que pueda hacer que las personas parezcan menos una entidad demoníaca sin cejas y más personas/dioses reales, me ofrezco voluntario", se ríe @zodrawsthings. "¿Por qué parece una imagen de Inteligencia Artificial de Loki?", cuestiona otro fan.

"Tía, qué es esta edición", tuitea una usuaria. "¿CÓMO han hecho que Tom parezca aún más raro que en aquel póster del personaje de la temporada 1? Parece sacado directamente del museo Madame Tussauds", sugiere @lokvnt, que lo ve como un muñeco de cera.

"Han ensuciado a mi chico", se queja amargamente @sophdesto. "¿Cómo han conseguido a alguien con una cara tan bonita como Tom Hiddleston y aun así lo editan hasta el punto de que ya no parezca humano?", se plantea un fan más.

En definitiva, el nuevo póster de Loki ha causado bastante malestar entre los seguidores del UCM, pero también bastantes risas por parte de aquellos que prefieren tomárselo con humor. En cualquier caso, ha servido para seguir hablando de la serie, que se estrena en Disney+ el 6 de octubre en España, la tarde/noche del 5 de octubre en Latinoamérica.