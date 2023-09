El estreno de Loki 2 hace historia en Marvel... copiando a Star Wars

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel tenía previsto estrenar la temporada 2 de Loki el próximo 6 de octubre en Disney+. Pero a falta de unas semanas de su lanzamiento en la plataforma de streaming, la Casa de las Ideas, ha ejecutado una atrevida maniobra que rompe con lo anteriormente establecido al cambiar su estreno un día antes como hizo Star Wars con la serie de Ahsoka.

Tom Hidleston volverá a ser el Dios del Engaño y las Travesuras en los nuevos episodios de Loki en los que se enfrentará a una peligrosa encarnación de Kang (Jonathan Majors) conocida como Victor Timely. Y de cara a su estreno, Marvel ha lanzado un nuevo clip en el que Miss Minutes (Tara Strong) se dirige a los fans anunciando que la fecha del lanzamiento en Estados Unidos cambia del 6 al 5 de octubre.

Pero esto no es todo. El adelanto también revela que el primer capítulo de la temporada 2 de Loki verá la luz en Disney+ el jueves 5 de octubre a las a las 18 horas en la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, que en España los nuevos episodios de la serie protagonizada por Hiddleston se verán en la madrugada del jueves al viernes a las 3.00 horas.

En otros países como México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua tendrán disponible la primera entrega de la nueva serie de Marvel partir de las 20:00 horas del jueves 5 de octubre. En Perú, Ecuador, Panamá o Colombia el estreno tendrá lugar a las 21:00 horas mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil será a las 23:00 horas.

Marvel Studios’ #Loki Season 2, an Original series, is streaming on October 5 at 6PM PT, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8sGo1xmRIW