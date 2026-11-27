La polémica decisión de Sauron al final de Los Anillos de Poder: El plan del Señor Oscuro para ganar la guerra - PRIME VIDEO

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

El final de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha tenido un cierre que ha dejado perplejos a los fans. En los compases finales del octavo capítulo Sauron toma una decisión que, aparentemente, es inexplicable y va en contra de la misma esencia del Señor Oscuro. Pero nada es lo que parece y lo que podría interpretarse como un grave error forma parte de un plan maestro del gran antagonista de la saga.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Cualquiera que conozca la trilogía de El Señor de los Anillos sabe que Sauron continuará siendo una amenaza durante miles de años. Al fin y al cabo, es el gran villano de la franquicia y la serie, ambientada mucho antes de los acontecimientos de La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey, va encaminada hacia la gran batalla final con el Señor Oscuro. Una contienda brutal que ya saltó a la pantalla en el prólogo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo de Peter Jackson.

Esto significará que Sauron conquistará gran parte de la Tierra Media, lo que implica que derrotará a muchos más enemigos antes de que la historia de Los Anillos de Poder llegue al punto que ya se mostró al inicio de la trilogía cinematográfica: el asedio de Barad-dûr al final de la Guerra de la Última Alianza y la batalla de Dagorlad que marcará el principio del fin de la Segunda Edad y el inicio de la Tercera.

Así, Los Anillos de Poder sigue enfrentando su gran desafío narrativo: relatar una historia cuyo final es totalmente sabido y, aún así, intentar sorprender a la audiencia sin desviarse significativamente del venerado canon de Tolkien.

La ficción de Prime Video afronta estos envites y los resuelve con más o menos suerte con pasajes impactantes como el del final de su tercera temporada.

Después de la creación del Anillo Único, el villano sorprende al quitarse la joya mágica. Así, en su última secuencia, Sauron decide salir al encuentro de las huestes de elfos y hombres, capitaneadas por Gil-Galad y Ar-Pharazôn, respectivamente, y arrodillarse ante el monarca de Númenor.

Lo hace dejando además una sonrisa en su rostro mientras mira el suelo, que deja bien claro lo que el público ya sabe: la capitulación de Sauron es solo parte de su estrategia para conquistar la Tierra Media y finalmente saldrá vencedor... al menos hasta el final de la guerra donde todo dará un vuelco inesperado.

LA RENDICION ANTE PHARAZÔN, EL PRINCIPIO DEL FIN DE NÚMENOR

Así, pese a que hombres y elfos se vean ganadores, es obvio que Sauron ha abandonado sus planes de dominar la Tierra Media y su rendición no es más que una jugada maestra de un estratega implacable.

Desde un punto de vista estratégico, Sauron comprende que, tras la deserción de los hombres de Rhun después de la muerte de Pallando, el mago oscuro que los dominaba, la batalla ya no se desarrolla a su favor.

Consciente de su inferioridad desde el punto de vista militar, el antaño lugarteniente de Morgoth se centrará ahora en su poder de persuasión y manipulación, y opta por destruir desde dentro la isla-reino de Númenor, donde ya estuvo preso en la primera temporada dando buena cuenta de su capacidad para manejar los hilos desde una celda.

Cualquiera que conozca la historia de la Tierra Media sabrá que la isla de Númenor está condenada desde el momento en que Galadriel y Sauron separaron sus caminos en la primera temporada de la serie. Al dejarse capturar, Sauron está propiciando su reentrada en el reino de los hombres, donde podrá utilizar su influencia corruptora para provocar la caída de la isla desde dentro.

GALADRIEL, CLAVE EN LOS PLANES DE SAURON

Paradójicamente, ha sido la propia Galadriel la que ha contribuido involuntariamente a que Sauron tenga la oportunidad de entrar en Númenor. Si algo demuestra la creación del Anillo Único es que el Annatar sabe manipular las esperanzas, los miedos, los sueños y las emociones de los demás para lograr sus objetivos.

Galadriel aconsejó a Pharazôn para que le escribiera una carta a Sauron, desafiándolo a un combate, afirmando que el único "Rey de los Hombres" es Númenor. La dama de Noldor no vio que el villano se dejaría ganar, aprovechando el ego del monarca al verlo rendirse. Esto le ha dado acceso a la isla-reino, lo que hará que la destruya por completo.

Las consecuencias de esta presunta capitulación se verán en la cuarta temporada, cuyo inicio de rodaje está previsto para la primavera de 2027.