Sauron tiende una trampa a Galadriel en el avance de los episodios 5 y 6 de la temporada 3 de Los Anillos de Poder - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El quinto y sexto episodio de la temporada tres de Los Anillos de Poder aterrizarán en Amazon Prime Video este miércoles. A modo de aperitivo, la plataforma de streaming ha lanzado un tráiler en el que Sauron (Charles Vickers) planea usar a Celeborn (Jamie Campbell Bower) como cebo para atraer a Galadriel (Morfydd Clark).

"Debemos arrodillarnos ante él", dice el mago oscuro Pallando (Ciarán Hinds) a Gandalf (Daniel Weyman) al inicio del adelanto. "Preferiría abrazar la muerte", le responde inmediatamente después el hechicero.

Es entonces cuando una escena muestra a un enano encadenado pidiéndole los anillos al recién coronado rey Durin IV (Owain Arthur), mientras que otra descubre a Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) con semblante perplejo.

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SAURON ESTÁ CONVENCIDO DE QUE GALADRIEL CAERÁ EN SU TRAMPA

Poco después, Sauron le advierte a Celeborn de que planea utilizarlo para llegar hasta Galadriel. "¿Crees que vendrá por mí?", pregunta el elfo al Señor Oscuro.

"Ella irá a por ti", responde confiado Sauron mientras sus orcos golpean brutalmente a Celeborn. A continuación, otra secuencia muestra a Elrond advirtiendo a su hermano gemelo Elros, también interpretado por Aramayo, de que los hombres están condenados a caer.

Además, como complemento a este avance, un nuevo póster muestra a Sauron forjando el Anillo Único en el Monte del Destino. Tras lanzar los episodios 5 y 6 de Los Anillos de Poder, Prime Video estrenará los dos capítulos restantes el 25 de noviembre.

La temporada 3 de la serie ambienta su trama cinco años después de la caída de Eregion. La Tierra Media está sumida en una guerra en la que los ejércitos de Sauron han conquistado gran parte del continente, mientras que los últimos bastiones de resistencia, entre ellos Khazad-dûm, Lindon y Rivendel, tratan de contener el avance del Señor Oscuro, que prepara la forja del Anillo Único para someter a todos los pueblos bajo su dominio.