Así ha cambiado Gandalf tras el salto de cinco años en la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

1133761.1.260.149.20261116110444 Así es el cambio de Gandalf tras el salto temporal en la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - CULTURAOCIO

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Los primeros capítulos de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya están disponible en Prime Video. La nueva entrega arranca con un salto temporal de cinco años, situándose ya en el centro de la guerra entre las huestes de Sauron y los Elfos que defienden la Tierra Media. Un lapso que, según Daniel Weyman, se deja notar bastante en su personaje, antes conocido como El Extraño pero finalmente revelado como Gandalf.

El intérprete británico ha explicado cómo este salto temporal ha marcado para él un antes y un después en su relación con el personaje. "Sentí que, por una razón u otra, estaba bastante compenetrado con El Extraño", explica Weyman en una entrevista facilitada a CulturaOcio al recordar las dos primeras entregas en las que encarnó a un hombre, literalmente, caído del cielo, y que no sabe ni quién es ni cuál es su lugar en el mundo.

"Descubrí que las cosas por las que él estaba pasando eran muy parecidas a las que yo sentía que estaba atravesando, y eso significaba que cuando entraba al rodaje, me llevaba muy metida su energía", asegura el actor que define esa intensidad como "necesitada, un poco aferrada, obsesionado con el control, algo presa del pánico, queriendo hacer las cosas de inmediato, sin ver el juego a largo plazo".

Sin embargo, los cinco años transcurridos en la historia de la Tierra Media en los que ahora Gandalf "ha tenido tiempo con Tom Bombadil para comprender de verdad lo que significa volver a ser el ser eterno que es", han obrado un cambio radical.

LA VERDADERA ESENCIA DE GANDALF

Tras comprender la magnitud de su naturaleza eterna, el personaje ha ganado una gran seguridad que Weyman ha podido llevar a la práctica durante el rodaje. "Sentía que podía tomar un respiro y pensar: 'Sí, aunque hoy sea un día muy duro o haya escenas de acción muy difíciles, lo tengo bajo control'", detalla sobre su nueva rutina en el set.

Para el actor, mantener la calma en los momentos difíciles crea un vínculo inmediato con el público, transmitiéndoles la sensación de que, aunque "esto va a ser feo", están "juntos en esto", que pueden con ello y que van a "hacer que sea lo mejor posible".

Es en ese pequeño matiz donde Weyman asegura haber encontrado la esencia definitiva del personaje. "Me parece revitalizador, saca una sonrisa a la gente y, desde luego, a mí me pone la piel de gallina", confiesa sobre una experiencia de rodaje que define como inolvidable, "ya fuera como Daniel o como Gandalf".