Los Anillos de Poder se empeña en ser Juego de Tronos: No solo tiene dragones... Ahora también incesto - PRIME VIDEO

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder continúa su andadura en Prime Video con el estreno de sus episodios 5 y 6. En este último, uno de los personajes ha planteado una solución para un conflicto abierto por el trono que sin duda recuerda a la forma que tienen Juego de Tronos y La Casa del Dragón de resolver los suyos: a través de un matrimonio incestuoso.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Durante varios episodios, la tensión política en Númenor entre Pharazôn (Trystan Gravelle) y Míriel (Cynthia Addai-Robinson) han ido intensificándose. En el sexto episodio, las negociaciones parecían llegar a un punto muerto, pero Pharazôn hace una propuesta inesperada, que ni siquiera necesita verbalizar para que su prima entienda.

La reacción de Míriel deja claro que no le hace gracia la idea, pero, teniendo en cuenta la trayectoria de su personaje, no sorprendería que tome su decisión anteponiendo el bien común de Númenor. De ser así, estaría renunciando, de alguna manera, a un posible futuro romántico con Elendil (Lloyd Owen), con quien comparte una fuerte conexión emocional.

¿QUÉ OCURRE ENTRE PHARAZÔN Y MÍRIEL EN LA HISTORIA ORIGINAL DE TOLKIEN?

Prestando atención a cómo describe J. R. R. Tolkien estos sucesos entre Míriel y Pharazôn en los apéndices de El Señor de los Anillos, podría decirse que, de momento, la serie ha suavizado los hechos. Aunque en El retorno del rey no se ofrecen demasiados detalles al respecto, otros libros, como El Silmarillion, sí que explican más en profundidad lo ocurrido.

Así, en el relato original, Pharazôn no propone matrimonio a su prima, sino que directamente la obliga a casarse con él en contra de su voluntad para hacerse con el poder. Además, cabe recordar que esta unión va en contra de las leyes de Númenor, que prohíben las relaciones entre parientes tan cercanos.