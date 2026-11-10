JD Payne promete que la temporada 3 de Los Anillos de Poder arrancará con un una gran batalla entre Sauron y los elfos

1132482.1.260.149.20261110150457 JD Payne promete acción desde el inicio en la temporada 3 de Los Anillos de Poder: "Estamos en en mitad de la guerra de Sauron y los elfos" - CULTURAOCIO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Este miércoles 11 de noviembre llega a Prime Video la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder con el estreno de sus primeros cuatro episodios. Esta nueva entrega experimenta un salto temporal de cinco años lo que, según adelanta su showrunner, J.D. Payne, les permitirá arrancar ya con "una gran batalla".

"Estamos muy emocionados al poner un poco patas arriba la estructura de la serie. En las dos primeras temporadas, preparamos el terreno para una gran batalla. Esta temporada dijimos que no, que íbamos a empezar con una gran batalla. Íbamos a meternos de lleno en la guerra entre Sauron y los elfos", explica Payne en una entrevista a CulturaOcio en la que asegura que esto le da "mucha energía" a la narración.

Y es que, el salto temporal permite partir directamente en pleno conflicto para así obligar que el público "vaya persiguiendo la historia", descubriendo de golpe "la evolución de los personajes" tras la elipsis, mientras se suceden las grandes batallas.

Esta decisión responde al principio narrativo de "entrar lo más tarde posible", ya sea en una escena o, "en este caso, una temporada". Según explica, este recurso logra que el espectador asuma de inmediato los nuevos roles y alianzas desde el primer minuto, consiguiendo que "la temporada empiece con muchísima energía".

Cynthia Addai-Robinson, actriz que interpreta a la reina regente Tar-Míriel de Númenor, destaca la carga emocional de los nuevos capítulos: "Hay que mantener la esperanza incluso cuando parece que todo está en su momento más difícil, más imposible". La interprete añade que "para Míriel y para Númenor, aunque hay una tragedia acechando, es casi como si tuvieras que luchar hasta el final".

Daniel Weyman, que da vida a Gandalf, el misterioso personaje conocido durante las primeras temporadas como "el Extraño" que finalmente confirmó su identidad como Gandalf, destaca que cada vez se identifica más con el mítico mago y "lo que significa volver a ser el ser eterno que es".

LOS ANILLOS DE PODER TEMPORADA 3 Y SU ESCENA MÁS IMPONENTE

Más allá de los cambios estructurales y de la brutal guerra entre Sauron y las fuerzas élficas, Payne destaca una secuencia muy concreta titulada The Fortune. "Es una secuencia visual silenciosa de 15 minutos dentro de un volcán", señala el creador que explica cómo ese momento es "lo más ambicioso visualmente" que han intentado hasta la fecha, ensalzando el trabajo interpretativo de Charlie Vickers, el actor que interpreta al Señor Oscuro, frente a la cámara.

El reparto también subraya el impacto que este nuevo escenario bélico tendrá en la Tierra media y sus habitantes. "La paz se ha desintegrado y cada personaje, mires donde mires, está entre la espada y la pared. Es una cuestión de vida o muerte", avisa Weyman que augura que los espectadores "desde la comodidad de sus sofás en casa, va a estar gritando; ya sea que apoyen a Sauron o al bando de la luz, por aquellos a quienes desean ver salir victoriosos". "Espero que sea una temporada realmente inmersiva para los espectadores". señala.

Aunque la serie ha recibido críticas de los fans más acérrimos de la mitología de Tolkien por desviarse del canon en algunas de sus escenas y tramas, Addai-Robinson defiende sin miedo que "todavía hay mucho espacio para la sorpresa". "Diría que, incluso para quienes conocen bien esta historia y están al tanto de ciertos puntos de la trama, todavía hay mucho margen para la sorpresa. Creo que hay muchas cosas que el público no verá venir, y eso es algo que me entusiasma", asegura la actriz.

Junto a Weyman, Addai-Robinson y Vickers, retoman sus papeles de anteriores entregas Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova y Benjamin Walker, entre otros. Entre los nuevos fichajes se encuentran Jamie Campbell Bower como Celeborn, el marido de Galadriel; Eddie Marsan como Thráin, Zubin Varla como Khamûl, Adam Young como Marnûkh, Andrew Richardson como Anárion y Simon Pegg, que pondrá voz al Balrog.

Tras el estreno de los cuatro primeros episodios de la temporada el 11 de noviembre, el quinto y el sexto llegarán a Prime Video el 18 de noviembre y los dos últimos, el 25 de noviembre.