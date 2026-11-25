La temporada 4 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, confirmada en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los seguidores de El Señor de los Anillos. Horas antes de que la temporada 3 de Los Anillos de Poder llegara a su fin, Amazon Prime Video confirmó que la cuarta entrega de la serie ya está en fase de preproducción y que su rodaje arrancará en primavera en Shepperton Studios, en Reino Unido.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se ha convertido en una serie emblemática para Prime Video", afirmó Peter Friedlander, responsable de Televisión Global de Amazon MGM Studios, en un comunicado.

"Ahora que la tercera temporada nos ofrece el gran acontecimiento que los fans llevaban tanto tiempo esperando -la forja del Anillo Único-, nos enorgullece confirmar la cuarta temporada con J.D. Payne, Patrick McKay y todo el equipo creativo. Estamos deseando sumergir aún más a los espectadores en el fascinante mundo de la Segunda Edad de Tolkien", añadió.

Tonight’s finale is only a beginning. The Lord of the Rings: The Rings of Power will return for Season 4. pic.twitter.com/Ads6Ngcmaq — The Rings of Power (@TheRingsofPower) November 24, 2026

LOS CREADORES DE LA SERIE CONFÍAN EN COMPLETAR SU PLAN DE CINCO TEMPORADAS

J.D. Payne y Patrick McKay, responsables de la serie como showrunners y productores ejecutivos, han defendido desde el principio que su plan para Los Anillos de Poder contempla cinco temporadas y confían en poder llevarlo a buen puerto. En este punto, cabe destacar que la renovación se ha producido pese a las críticas de parte del público y a unos datos de audiencia por debajo de las expectativas de Amazon, que ha realizado una millonaria inversión para adaptar la obra de J.R.R. Tolkien.

La primera temporada continúa siendo el estreno de una serie más visto en la historia de Prime Video, mientras que la segunda figura entre las diez temporadas de regreso con mayor audiencia de la plataforma. Por su parte, la tercera, estrenada hace apenas dos semanas, ha sumado 33 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 12 días, situándose también entre las diez temporadas de regreso más vistas de todos los tiempos.

La temporada 3 de Los Anillos de Poder está protagonizada por Charlie Vickers, Morfydd Clark, Jamie Campbell Bower, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Robert Aramayo, Owain Arthur, Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Daniel Weyman, Trystan Gravelle, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Lloyd Owen, Ciarán Hinds, Andrew Richardson y Rory Kinnear.

Payne y McKay son productores ejecutivos junto a Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble y Charlotte Brändström, que también dirige varios capítulos. Matthew Penry-Davey ejerce como productor, mientras que Ally O'Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee participan como coproductores.