Charlie Vickers y Jamie Campbell Bower abordan la escena más polémica entre Sauron y Celeborn en Los Anillos de Poder - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder encara ya su recta final en Amazon Prime Video. Y en sus más recientes entregas, la ficción ha desatado un gran revuelo por una escena entre Sauron y Celeborn. Un pasaje que han analizado Charlie Vickers y Jamie Campbell Bower, actores que interpretan al Señor Oscuro y al esposo de Galadriel, respectivamente.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado De Valinor, el 3x06 de Los Anillos de Poder ha captado la atención por una controvertida secuencia. Después de escapar de su celda en Gundabad, Celeborn disfruta de un breve momento de felicidad con su esposa, Galadriel (Morfydd Clark), hasta que Sauron irrumpe.

Para que Galadriel pueda escapar, Celeborn se entrega a las fuerzas del Señor Oscuro, que lo trasladan a Barad-dûr. Allí, Sauron lo somete a una brutal tortura para obligarlo a revelar el secreto de la forja del Anillo Único.

"La capacidad de Sauron para infiltrarse en la mente de los demás y adoptar diferentes formas es una manera muy ingeniosa de mostrar cómo manipula a otros personajes a lo largo de la serie", explicó Vickers, quien interpreta al Señor Oscuro, a Entertainment Weekly.

Celeborn acaba cediendo lo suficiente como para escupirle sangre a Sauron en la cara. Es entonces cuando el despiadado cambiaformas decide probar otro método para conseguir lo que quiere.

Sauron adopta la apariencia de Galadriel y, cuando Celeborn, todavía débil y desorientado, revela sin darse cuenta a su captor que la daga de Finrod guarda la clave para forjar el Anillo Único, el Señor Oscuro deposita un prolongado beso en los labios del elfo.

"Creo que la palabra es diabólico", afirmó Vickers. "El beso y el momento en que la cámara gira... Sauron no necesita hacer eso. Ya ha conseguido la información antes de que ocurra. Es como retorcer el cuchillo de la peor manera posible para humillar a Celeborn", añadió.

"Casi como si quisiera demostrarle que ha conseguido afectarle, porque siente la necesidad de llegar tan lejos. Ha ganado y quiere dejarlo claro", sentenció el actor. "Cargo con la culpa y la vergüenza de haber entregado lo único que tenía que proteger", continuó Bower.

"Es algo que le afecta profundamente y que tuve muy presente a partir de ese momento, también al interpretar escenas con personajes con los que ya había tenido una relación o a los que todavía no conocía", destacó. "Solo a través de las experiencias que aún están por llegar podré dejar atrás ese sentimiento de alguna manera", añadió el actor.

EL BESO ENTRE SAURON Y CELEBORN: UN MOMENTO DE GRAN IMPACTO

"Ese momento tiene un impacto enorme, porque no puedo evitar decir: '¡Tío! ¡Tío!'", concluyó Bower. "Bueno, lo que diría es que mi coproductor ejecutivo, JD Payne, y yo nos hemos planteado un verdadero reto esta temporada", admitió al respecto el cocreador de la serie Patrick McKay.

"Queríamos profundizar más en la psicología de los personajes, conocer mejor su mundo interior y explorar relaciones más complejas. Creo que algunas de estas ideas surgen de plantearnos: '¿Qué tipo de dinámicas podrían surgir a partir de estas situaciones?'", concluyó McKay.