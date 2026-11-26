El Balrog de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y su cambio respecto a Tolkien, explicado - PRIME VIDEO

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

El Balrog es una de las criaturas más temibles y reconocibles del universo de El Señor de los Anillos. La tercera temporada de Los Anillos de Poder ha recuperado al monstruo de fuego y sombras, pero con una importante novedad respecto a sus anteriores apariciones. Stefan Schwartz, director del séptimo episodio, ha explicado los cambios introducidos en el personaje y cómo han conseguido dotarlo de una personalidad más definida.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la obra original de J.R.R. Tolkien, los seres demoníacos que empuñan el fuego eran antiguos Maiar corrompidos en su amenazante estado por el malvado Morgoth, quienes posteriormente se escondieron en algunas de las regiones más profundas de la Tierra Media, como Moria y las Montañas Nubladas.

Fieles al primer libro que publicó Tolkien en 1954, el Balrog apareció tanto en la película de animación de Ralph Bakshi de 1978 como la adaptación que dirigió Peter Jackson en 2001. En esa escena, Gandalf se sacrifica para luchar contra él mientras el resto de la Comunidad escapaba.

Esta criatura vuelve para el séptimo capítulo de la tercera temporada, el penúltimo. Sauron, interpretado por Charlie Vickers, visita al Balrog, que reside en las montañas cerca de Moria, en un intento por comprender mejor cómo aprovechar la energía y el fuego del Monte del Destino para finalmente forjar el Anillo Único.

EL FUEGO DEL BALROG REFLEJA SUS EMOCIONES

El director del episodio, Stefan Schwartz, ha explicado el desafío que ha supuesto "dotar al Balrog de emoción y personalidad", dado que la producción de Prime Video se esforzó por mantenerse fiel al diseño de las películas de Peter Jackson, el cual se inspiró en las ilustraciones de John Howe.

Entre los cambios que ha vivido la criatura, uno de ellos ha sido "introducir el fuego y el color para expresar el estado de ánimo y la emoción". En los momentos en los que el Balrog está más tranquilo, se ve un fuego azulado, mientras que en los más intensos está envuelto por sus llamas anaranjadas. Eso exigió más trabajo en el apartado de efectos visuales.

"Mantuvimos largas conversaciones con Jason [Smith], nuestro responsable de efectos visuales, y con JD y Patrick sobre cómo debían funcionar esas escenas. Después, trabajé con mi director de fotografía para crear una fuente de luz que representase al Balrog y cuyo color cambiase en función de sus emociones", ha declarado en una entrevista con ScreenRant.

"Para ello, utilizamos una gran grúa con un potente foco capaz de proyectar distintos colores. La grúa se desplazaba siguiendo los movimientos del Balrog, de manera que Charlie tuviera algo en lo que fijarse. Estábamos rodando en un enorme plató con croma verde y apenas teníamos elementos reales con los que interactuar. Así que me pareció justo que Charlie tuviera algo ante lo que reaccionar", ha continuado.

SIMON PEGG PONE VOZ AL BALROG

Otro cambio importante que se le ha hecho al Balrog es darle una voz. Por primera vez, uno de estos seres habla dentro del universo de El Señor de los Anillos. Simon Pegg ha sido el encargado de prestar su voz al personaje. Se trata de un actor muy querido por sagas como Misión Imposible, Star Trek o Star Wars.

Para los creadores, era importante que la voz del Balrog tuviera una personalidad más allá de su aspecto de monstruo gigantesco y amenazador. Schwartz ha explicado que mantuvo "largas conversaciones" con Pegg durante el rodaje de la escena. La intención era profundizar en su historia y sus orígenes en la Tierra Media.

"Hablamos sobre la historia del Balrog como uno de los Maiar, al igual que Sauron, y profundizamos bastante en ese aspecto. Después, abordamos cómo Sauron consiguió darle la vuelta a la conversación para terminar obteniendo lo que necesitaba", ha afirmado.

LA RELACIÓN ENTRE SAURON Y EL BALROG

La llegada del Balrog a Los Anillos de Poder supone un cambio importante en la cronología de la saga. En los escritos de Tolkien, nunca se estableció que Sauron y el Balrog que habita en Moria, ni ningún otro, mantuvieran relación alguna.

Aunque existen teorías sobre la posibilidad de que los orcos de Sauron conociesen la existencia del Balrog, los escritos de Tolkien no establecen que el Señor Oscuro llegase a controlarlo ni que la criatura participase en sus guerras.

Otro cambio es que Sauron se refiere a él como "viejo amigo", lo que confirma que ambos tienen algún tipo de relación previa. Dado que Los Anillos de Poder utiliza con frecuencia flashbacks para desarrollar la historia de Sauron y la mitología general de la Tierra Media, existe la posibilidad de que la cuarta temporada, ya confirmada, explore mejor este aspecto.