Vidas Pasadas, The Last of Us y Bronca triunfan en los Independent Spirit Awards: Lista completa de ganadores

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Los Independent Spirit Awards han vuelto a celebrarse, un año más, junto a la playa de Santa Mónica en el condado de Los Angeles. Allí, la organización responsable de los premios, Film Independent, ha premiado en su 39ª edición a Vidas Pasadas, de Celine Song, en los premios cinematográficos, mientras que Bronca y The Last of Us han sido las grandes triunfadoras en las categorías televisivas.

La española Upon Entry, que llegaba con tres nominaciones a los Spirit Awards, se marchó de vacío al perder los premios de mejor guion novel, mejor montaje y mejor ópera prima. La cómica Aidy Bryant fue la presentadora de una gala en la que estuvieron presentes las reivindicaciones contra la guerra de Israel y Palestina.

Vidas Pasadas encabezaba las nominaciones junto a American Fiction y Secretos de un escándalo. Todas ellas contaban con cinco candidaturas, seguidas de Pasajes y Los que se quedan, con cuatro. Esta última fue la que más premios recibió, un total de tres, aunque el filme de Song se hizo con los galardones más destacados.

Esta es la lista completa de los ganadores de la última edición de los Film Independent Spirit Awards:

CINE

MEJOR PELÍCULA

Vidas Pasadas

MEJOR DIRECCIÓN

Celine Song por Vidas Pasadas

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGONISTA

Jeffrey Wright por American Fiction

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph por Los que se quedan

MEJOR ACTUACIÓN REVELACIÓN

Dominic Sessa por Los que se quedan

MEJOR ÓPERA PRIMA

Mil uno

MEJOR GUION

American Fiction

MEJOR PRIMER GUION

Secretos de un escándalo

MEJOR FOTOGRAFÍA

Los que se quedan

MEJOR EDICIÓN

Cómo dinamitar un oleoducto

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Anatomía de una caída (Francia)

MEJOR DOCUMENTAL

Las cuatro hijas

TELEVISIÓN

MEJOR NUEVA SERIE

Bronca

MEJOR ACTUACIÓN EN NUEVA SERIE

Ali Wong por Bronca

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO EN NUEVA SERIE

Nick Offerman por The Last of Us

MEJOR ACTUACIÓN REVELACIÓN EN NUEVA SERIE

Keivonn Montreal Woodard por The Last of Us

MEJOR ELENCO EN NUEVA SERIE

Jury Duty

MEJOR NUEVA SERIE DE NO FICCIÓN

Dear Mama