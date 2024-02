¿Los 4 Fantásticos de Marvel tendrá dos líneas temporales distintas?

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El 25 de julio de 2025 llegará a los cines el esperado reinicio de Los 4 Fantásticos en el UCM de la mano de Matt Shakman. Y una teoría sostiene que Marvel podría contar con dos líneas temporales distintas para configurar la trama de la película película.

Hasta ahora, el único indicio de la existencia de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico Marvel fue la variante de Reed Richards en otra realidad interpretada por John Krasinski en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Esto lleva a pensar cómo planea explicar el estudio liderado por Kevin Feige la prolongada ausencia del cuarteto de héroes en el UCM.

Según comentó la Youtuber Grace Randolph en su programa, Beyond The Trailer, el guion de la película protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Bachrach y Joseph Quinn será una historia dividida en dos partes separadas por un salto temporal. "Lo que oí es que será algo similar a Mujercitas de Greta Gerwig. No escuché cuáles serán estas dos líneas de tiempo o historias, una en el pasado u otra en el futuro", explica.

Es decir, que la cinta de Shakman podría presentar flashbacks en su trama para relatar la desaparición de Los 4 Fantásticos en el UCM hasta su esperada irrupción en este. Pero también existe la posibilidad de que el filme transcurra en la actualidad y a través del relato, sus protagonistas recuerden cómo obtuvieron sus poderes en la década de los 60 años hasta verse transportados a la Tierra-616, donde tiene lugar todos los eventos cinematográficos Marvel.

Pero por el momento, ni la propia Casa de las Ideas ni Kevin Feige se han pronunciado al respecto. Aunque por ahora, los detalles sobre la trama de Los 4 Fantásticos permanecen bajo el más absoluto secreto, las últimas informaciones señalaban a que en ella debutarán el mismísimo devorador de mundos, Galactus, su heraldo cósmico, Silver Surfer y el infame tirano de Lavteria, el Doctor Doom, aunque, no sería hasta el final de la película.