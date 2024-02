Gladiator 2 impresiona en los primeros pases de la película de Ridley Scott

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

El rodaje de la secuela de Gladiator con Ridley Scott nuevamente tras las cámaras llegaba a su término el pasado mes de enero. Y las últimas informaciones aseguran que se han realizado los primeros pases con imágenes del filme protagonizado por Paul Mescal, unas secuencias que han impresionado tanto a sus productores como a los ejecutivos de Paramount Pictures.

Scott reclutó a un buen puñado de estrellas de renombre como Paul Mescal (Intruso), Djimon Hounsou (Rebel Moon), Denzel Washington (saga The Equalizer) o Pedro Pascal (The Last of Us) para convertir Gladiator 2 en todo un éxito. Tras superar las dificultades presentadas a causa de las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, el consagrado director finalizaba al fin su rodaje el pasado 17 de enero.

Así, según recoge Deadline, "Scott concluyó recientemente la producción de la secuela de su gran éxito Gladiator". El medio también señala que en Paramount Pictures se encuentran impresionados por la labor del director después de ver las primeras imágenes de la película.

Es más, fuentes cercanas a la producción aseguran que ha dejado con la boca abierta a los productores del estudio. Ello a pesar de que Russell Crowe protagonista del filme original, no participará en el largometraje que verá la luz en cines el 22 de noviembre de 2024.

Sin embargo, la película sí que rendirá honores al caído comandante de las legiones Fénix del emperador Marco Aurelio, como ya adelantaba el propio Mescal en declaraciones a Esquire el verano pasado. La trama de Gladiator 2 verá convertido al actor, que saltó a la fama con la serie de televisión Normal People, en el papel de Lucius Verus, el hijo de Lucilla, a quien puso rostro Connie Nielsen con Commodo, al que interpretó Joaquín Phoenix.

Dirigida por Scott a partir de un guion de David Scarpa, la secuela de Gladiator también cuenta en su reparto con el regreso de Nielsen y la incorporación de Joseph Quinn (Stranger Things) o Derek Jacobi (The Sandman) entre otros muchos.