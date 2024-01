Kieran Culkin se ríe de Pedro Pascal tras ganar el Globo de Oro: "Chúpate esa"

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque bastante sobria y encorsetada, la gala de los Globos de Oro ha dejado algunos momentos divertidos. La edición número 81 de los premios ha coronado a Succession como la serie del año y una de sus estrellas, Kieran Culkin, ha protagonizado uno de los instantes más hilarantes de la noche.

El intérprete estaba nominado a mejor actor en una serie dramática. Una categoría en la que competía, entre otros, con sus compañeros de reparto Brian Cox y Jeremy Strong. Sin embargo, cuando su nombre fue anunciado como el vencedor, el intérprete que encarna a Roman Roy subió nervioso al escenario y quiso acordarse del otro gran favorito, Pedro Pascal, nominado por The Last of Us.

"Qué pesadilla. ¡Sentaos! Perdón, tengo eructos, indigestión. No había necesidad de decir eso", comenzó bromeando Culkin. "Fui nominado a un Globo de Oro hace como 20 años, y cuando pasó ese momento, recuerdo haber pensado: 'Nunca volveré a estar en esta sala'", recordaba.

"Pero gracias a Succession he vuelto unas cuantas veces. Estaba bien, pero tenía asumido que nunca iba a estar sobre el escenario. Así que es un momento bonito", añadía. Es entonces cuando levantaba la mirada y se acordaba de Pascal. "Chúpate esa, Pedro", le decía, desatando las risas del público y del propio actor de The Last of Us.

"Lo siento. Es mío", continuaba con la broma, ante un Pascal que fingía ponerse a llorar. La secuencia deja a las claras la buena relación que existe entre ambos. Un instante que se ha convertido en viral a través de las redes sociales. Tras esto, Culkin acabó rápidamente sus agradecimientos y bajó del escenario.

Esta era la quinta vez que el actor estaba nominado a los Globos de Oro. La primera fue en el año 2003 por su papel en la película La gran caída de Igby. Las otras cuatro han sido todas por Succession entre 2019 y 2024, siendo este año la primera vez que irrumpía en la categoría de actor principal en lugar de actor secundario. Y, por fin, ha conseguido levantar la estatuilla.