Pedro Pascal culpa a Kieran Culkin de su brazo escayolado: "Me dio una paliza"

Succession, The Bear y Bronca fueron las grandes triunfadoras en la gala de los Emmy en la que Pedro Pascal fue el encargado de entregar uno de los galardones. Y el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian aprovechó para explicar, con gran sentido del humor por qué tenía un brazo escayolado y, de paso, devolverle a Kieran Culkin la pulla que el actor de Succession le lanzó en los Globos de Oro.

Pascal presentó el premio a mejor actor de reparto en una serie de drama, reconocimiento que fue a parar a Matthew Macfadyen. "Me gustaría tomar un segundo y centrarme en mí. Mucha gente ha estado preguntando por mi brazo. En realidad, es mi hombro, y creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos que Kieran Culkin me dio una paliza", afirmó.

the ongoing rivalry between Pedro Pascal and Kieran Culkin has been the highlight of awards season #Emmys pic.twitter.com/0FIdpHcwpO — prank sinatra (@KyloCool630) January 16, 2024

Con este comentario, Pascal le devolvió la broma a Culkin, que hizo un chiste a costa de su compañero en los Globos de Oro. El actor de Succession ganó el premio al mejor actor en una serie dramática el pasado 7 de enero, imponiéndose, entre otros, a Pascal, y se dirigió directamente a su colega.

"Este es un buen momento para mí. Gracias a Succession, he estado aquí un par de veces. Es bonito, pero ya había aceptado que nunca estaría en el escenario. Así que es un buen momento. ¡Chúpate esa, Pedro! Lo siento. ¡Es mío!", dijo Culkin, que también se hizo con el Emmy a mejor actor en una serie de drama. El intérprete competía en los Emmy con Pascal por The Last of Us, Jeff Bridges por The Old Man, Bob Odenkirk por Better Call Saul y sus compañeros de Succession, Brian Cox y Jeremy Strong.

Al margen de su broma sobre Culkin, en la alfombra roja de los Globos de Oro, Pascal dio algunos detalles sobre lo que realmente le había ocurrido. "Me caí. Una historia muy aburrida, me caí en Chile", relató el artista.