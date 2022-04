Pedro Pascal: “Caballero Luna no vencería al mandaloriano en una pelea”

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

¿Quién ganaría en una pelea, Mando, el cazarrecompensas de Star Wars o Caballero Luna, el complejo antihéroe de Marvel? A esta pregunta respondió hace unas semanas Oscar Isaac, asegurando que su personaje acabaría con el protagonista de The Mandalorian. Ahora, su amigo y compañero Pedro Pascal ha dado cumplida réplica apostando, evidentemente, por su personaje.

Ha sido en una entrevista con Remezcla, donde el protagonista de Narcos, que se encuentra promocionando su nueva película, The Unbearable Weight of Massive Talent, ha zanjado el debate sobre quién ganaría realmente en una pelea: Din Djarin o el justiciero del traje blanco.

Para Pascal, teniendo en cuenta las hábiles dotes de cada uno para el combate cuerpo a cuerpo y sus poderosos trajes de combate, es lógico pensar que quién se alzaría triunfante en un titánico enfrentamiento entre ambos personajes sería el protagonista de la serie de Star Wars.

"Aquello fue muy tierno. Tal vez el Caballero Luna podría vencer al mandaloriano en una partida de Scrabble, pero no en una pelea", aseguró en tono jocoso el actor, aludiendo a su respuesta anterior cuando Oscar Isaac afirmó que quien saldría airoso de tal enfrentamiento sería el héroe de Marvel y que Pascal "no podía discutirlo".

Y mientras Caballero Luna, el nuevo héroe de Marvel encarnado por Oscar Isaac, ya ha estrenado sus primeros episodios en Disney+, Pedro Pascal volverá a interpretar a Din Djarin en la tercera temporada de The Mandalorian, cuyos nuevos capítulos aún no tienen fecha de estreno.

Aunque pocos son los detalles que se conocen de la nueva entrega del cazarrecompensas, además de traer de vuelta a Din Djarin y Grogu, la ficción contará con nuevos fichajes, entre ellos, el de Christopher Lloyd. El veterano actor que interpretó al doctor Emmet Brown en la saga de Regreso al Futuro, será una de las estrellas invitadas, aunque se desconoce a quién interpretará, el papel que desempeñará en la trama o en cuántos capítulos aparecerá.

Por otra parte, Pedro Pascal, también será, junto a Bella Ramsey, el protagonista de The Last of Us, la serie de HBO basada en el popular videojuego cuya apocalíptica historia ambientada en un mundo arrasado después de que una pandemia convirtiera a los seres humanos en criaturas caníbales.