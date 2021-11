¿Donde está Mando (The Mandalorian) en El libro de Boba Fett?

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Con el lanzamiento del primer tráiler de El Libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars derivada directamente de The Mandalorian, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Dónde está Din Djarin? ¿Aparecerá Mando en esta nueva aventura galáctica?

Hay que recordar que el regreso a Star Wars de Boba Fett se insinuó por primera vez en la primera temporada de The Mandalorian y después, en el primer capítulo de la segunda tanda de episodios, ya cristalizó el regreso del legendario cazarecompensas encarnado por Temuera Morrison.

Pero la serie protagonizada por Pedro Pascal no solo "resucitó" a Boba, que presuntamente murió al ser devorado por un sarlacc en El retorno del Jedi, sino que además le dio una gran importancia en el desarrollo de la trama, con varias apariciones clave, e incluso preparó perfectamente el terreno para su propia serie en solitario.

Una serie, El libro de Boba Fett, que se confirmó precisamente en la escena post-créditos del último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Una secuencia que devolvió a los fans al viejo palacio de Jabba el Hutt, el señor del crímen del Borde Exterior en Tatooine, donde el antaño mayordomo del mafioso, Bib Fortuna, ocupa ahora el trono del señor del crimen. Fennec Shand irrumpe en la estancia matando a todos los esbirros y dejando vía libre para que entre en escena Boba Fett.

"¡Boba! ¡Pensé que habías muerto!", exclama Bib Fortuna, que vuelve a estar interpretado por Matthew Wood. "Estoy tan contento de verte, había escuchado muchos rumores", añade antes de que Fett le fulmine con un disparo de su blaster. Es entonces, tras apartar el cadáver humeante de Bib Fortuna, cuando Boba Fett se sienta en el que antaño fue el trono de Jabba el Hutt con Fennec a su lado. Parece que hay un nuevo señor del crimen en Tatooine.

El primer tráiler de la serie en solitario de Boba Fett dejó entrever que pretende ejercer su liderazgo criminal de forma férrea, pero distinta a la de Jabba. Pero ha llamado la atención que en ningún momento del avance se muestra ninguna referencia o señal del Mandaloriano de Pascal.

Y aunque siempre existe la posibilidad de que Mando aparezca en El libro de Boba Fett en un cameo o un capítulo puntual, especialmente porque la temporada 3 de The Mandalorian no regresará hasta, al menos, diciembre de 2022, la ausencia del personaje de Pascal no es sorprendente ya que es lógico que el nuevo show quiera centrarse específicamente en Fett, no distrayendo la atención del público con personajes ya tan carismáticos o queridos como Grogu, Luke Skywalker... o el propio Mando.

En todo caso, es comprensible que el público se pregunte dónde se encuentra Din Djarin en estos momentos. Hay que recordar que la seguna temporada de The Mandalorian finaliza con Mando obligando a Grogu a ir con Luke Skywalker para recibir entrenamiento en la nueva Orden Jedi.

Antes, el Mandaloriano acababa de derrotar al Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en combate, convirtiéndose así en el legitimo dueño del Darksaber y, con ello, en el legítimo gobernante de Mandalore. Teniendo todo esto en cuenta, parece posible que Mando pronto viaje al planeta natal de los Mandalorianos para ayudar a Bo-Katan (Katee Sackhoff) a liberarlo de las garras del Imperio... o mejor dicho, de lo que queda de él.

Mandalore parece, por tanto, su destino más probable a corto o medio plazo, pero no hay que descartar otras posibilidades. Después de todos los problemas que tuvo para proteger a Grogu, es posible que Mando se esconda durante un tiempo antes de volver a la acción... y puede que, volviendo a su vida de cazarrecompensas, ayude a Greef Karga (Carl Weathers) con algunos trabajos fáciles en Navarro. En todo caso, parece poco probable que ayude a Boba Fett a reorganizar su sindicato del crimen en Tatooine. Habrá que esperar al 29 de diciembre, cuando El libro de Boba Fett se estrene en Disney+, para averiguarlo.