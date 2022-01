Fans de Star Wars enloquecen con el regreso de Mando y su posible reunión con Grogu (Baby Yoda)... Y Luke Skywalker

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

La irrupción de Din Djarin, el protagonista de The Mandalorian, en el quinto episodio de 'El libro de Boba Fett' ha causado sensación entre el fandom. El mandaloriano hizo acto de presencia para apoyar al cazarrecompensas en su empresa de derrotar al Sindicato Pyke. Por supuesto, el capítulo dejó con una pregunta al fandom: ¿habrá reencuentro entre Mando y Grogu?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 1x05 de la ficción de 'Star Wars' llamó la atención no solo por su duración excepcional, al llegar casi a una hora de metraje, sino porque ha estado dedicado por completo al Mandaloriano. Este capítulo supone el regreso del personaje interpretado por Pedro Pascal, quien acepta ayudar a Boba Fett a luchar contra el Sindicato Pyke sin pedir nada a cambio, aunque advierte que antes debe visitar a "un pequeño amigo".

Ese "amiguito" al que se refiere es, sin duda, Grogu, conocido también como Baby Yoda. Tiene lógica, pues 'El libro de Boba Fett' se sitúa, en la línea temporal de 'Star Wars', justo después de la segunda temporada de 'The Mandalorian'. De ahí, que vuelva a surgir la pregunta de qué sucedió con el pequeño Grogu y adónde fue cuando Mando se le confió a Luke Skywalker y R2-D2.

Como ya sucedió con el 1x04, en el que se insinuó la llegada de Mando a la ficción, no sería extraño que Grogu reapareciera en el 1x06. Es más, no lo haría solo, sino muy posiblemente en compañía del mítico jedi Luke Skywalker.

Por supuesto, ante este posible reencuentro, los fans no han podido contener su entusiasmo y ha sido en redes sociales donde han compartido el hype creado alrededor del sexto episodio de 'El libro de Boba Fett', el cual será el penúltimo de esta primera tanda.

