El libro de Boba Fett prepara la llegada de The Mandalorian (Din Djarin)

Desde su primer capítulo el 'El libro de Boba Fett' ha alternado flashbacks, que arrancaron en el momento en el que cayó al pozo del sarlacc en El retorno del Jedi, con sucesos del "presente" del cazarrecompensas tras lo ocurrido al final de la segunda temporada de The Mandalorian. Y el cuarto episodio de la ficción protagonizada por Temuera Morrison podría haber abierto la puerta a la llegada de Din Djarin, el mandaloriano interpretado por Pedro Pascal.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Este cuarto episodio vuelve a utilizar los flashbacks para explicar cómo el cazarrecompensas conoció a Fennec Shand (Ming-Na Wen), mientras seguía los pasos de los motoristas Nikto, los cuales exterminaron a su tribu de Tuskens en el anterior capítulo. Cuando hace noche el mitad del desierto, Boba escucha un fuerte ruido y ve unos destellos, se dirige hacia el lugar donde encuentra a Fennec aparentemente muerta. Este es, por tanto, el primer vínculo con 'The Mandalorian'.

Fue en el quinto episodio de la primera temporada de la ficción protagonizada por Pedro Pascal cuando Toro Calican (Jake Cannavale) asestó a la cazarrecompesas un disparo en el estómago dejándola casi muerta. Sin embargo, Boba logra mantener con vida a la experta asesina llevándola a un modificador para que, insertando en ella piezas robóticas, la salve. Aunque ella piensa que planea utilizarla para ganar una recompensa, le revela que necesita su ayuda y es así, colaborando, como se forja su lealtad.

Y gracias precisamente a la ayuda de Fennec, Boba consigue recuperar su nave, la Firespray, la conocida como Slave-1 en la trilogía original. Tras rescatar la nave, mata a los Nikto y visitan el pozo del Sarlacc donde Boba espera encontrar su armadura, que no está allí y que no recuperará hasta que, tal y como se mostró en la temporada 2 de 'The Mandalorian', su camino y el de Fennec se cruce con el de Din Djarin.

Ya de vuelta al presente, la gran amenaza ahora es la del sindicato Pyke y su inminente llegada a Tatooine, Boba recluta a Krrsantan el Negro y busca reunir a las distintas familias del crimen para hacer un frente común frente a la amenaza externa. Al no conseguir un apoyo unánime de sus vasallos y solo lograr un pacto de mínimos de no agresión, los líderes criminales no lucharán a su lado pero prometen no aliarse con los Pyke, Boba y Fennec están de acuerdo de que necesitan reforzar más su equipo de cara a la "guerra" que se avecina. Es la cazarrecompensas la que le dice que con créditos se "puede conseguir músculo... si sabes dónde buscar".

Es esta frase, tras la que suena el comienzo de la banda sonora de The Mandalorian es la que abre la puerta a la llegada de Din Djarin, al que ambos conocen bien y con el que ya han luchado codo con codo. Todo el episodio ha tenido varios guiños al personaje, que hay que recordar que tras derrotar Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en combate se convirtió en el dueño del Darksaber y, con ello, en el legítimo gobernante de Mandalore. ¿Llegará Mando a El Libro de Boba Fett en el quinto capítulo? Y si lo hace... ¿estará a acompañado de más mandalorianos?