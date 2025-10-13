El Pacificador 2x08 presenta un mítico equipo de DC Comics

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque unidos en lo personal, la segunda temporada de El Pacificador, cuyo último episodio ya está disponible en HBO Max, ha mantenido a los 11th Street Kids disgregados en lo profesional: Emilia Harcourt y John Economos supeditados a A.R.G.U.S.; Christopher Smith operaba por libre, Leota Adebayo apostaba por un fallido intento de abrir una agencia de investigación privada y Vigilante... hacía cosas de Vigilante. No obstante, el cierre de la serie protagonizada por John Cena por fin promete una nueva oportunidad para el grupo, que suma nuevas incorporaciones.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras entregarse a A.R.G.U.S. en el 2x07 (y la Cámara de Despliegue Cuántico con él), Christopher Smith pasa varios días en la cárcel, lugar que no quiere abandonar porque se considera "el ángel de la muerte". Convencido de que no traerá más que desgracias a los 11th Street Kids, no acepta ni siquiera visitas de sus amigos, así que Adebayo y compañía pagan la fianza para sacarlo obligatoriamente.

Mientras el equipo redefine su futuro y su amistad, Flag Sr., cada vez más radical, y A.R.G.U.S. utilizan el portal para explorar, con apoyo de Lex Luthor, dimensiones alternativas con el objetivo de dar con un mundo deshabitado. Lo encuentran y lo bautizan como Salvation, planeta del que hacen una cárcel donde encerrar metahumanos peligrosos sin posibilidad de fugas, pues la única entrada y salida es a través del dispositivo dimensional.

Esta operación de A.R.G.U.S. es el detonante para lo que más adelante será el nacimiento de una contraparte de la agencia, pues Sasha Bordeaux, mano derecha de Flag, no comulga con la polarización de su jefe y avisa a Emilia Harcourt de lo que este planea. Eso las lleva a Adebayo, que ya había expuesto anteriormente su deseo de abrir su propia agencia y, con las tres en el mismo bando y una idea, solo quedaba reunir al resto de los 11th Street Kids.

Tras un eléctrico reencuentro donde Vigilante inmoviliza a Chris a golpe de táser porque no estaba abierto a regresar con sus amigos, Emilia Harcourt, John Economos, Leota Adebayo y Adrian Chase finalmente convencen a Chris Smith de que vuelva al equipo. Una semana después, el grupo no solo está unido, sino que ahora trabajan juntos en Checkmate, una agencia orientada al interés público que operará fuera de la sombra de Amanda Waller, Rick Flag Sr., A.R.G.U.S. o de los intereses cruzados de cualquier supervisión gubernamental. Además, al grupo se suman las incorporaciones de los exagentes de A.R.G.U.S. Sasha Bordeaux y Langston Fleury, así como de Judomaster.

La existencia de Checkmate reordena el ecosistema de agencias del DCU y crea un contrapeso a A.R.G.U.S. (y por extensión a Waller y Luthor), pues no extrañaría que este organismo chocase con la política anti metahumanos de Lex. Tampoco sería descabellado que la primera misión oficial de la nueva plantilla fuese traer de vuelta a Chris, a quien la felicidad con sus amigos le dura muy poco.

Cuando Chris regresa a su casa después del trabajo, A.R.G.U.S. lo secuestra y lo presenta ante Flag Sr., que sostiene que "voluntariamente" será el primer sujeto de Salvation para comprobar los efectos del planeta sobre el cuerpo humano. Flag muestra una "autorización" con la firma falsificada de Chris y desvela el móvil personal de su venganza: ajustar cuentas por la muerte de Rick Flag Jr. en El Escuadrón Suicida. Así, lo traslada al misterioso nuevo planeta, la puerta metálica se cierra, el cautiverio comienza y los alaridos de bestias desconocidas amenazan su seguridad.

La temporada adelantó la creación de Checkmate a través de Sasha Bordeaux, personaje asociado a Batman y a esta organización en los cómics. En Checkmate, que debutó en Action Comics en 1988, la función y rango de cada miembro de la plantilla está indicada con una pieza de ajedrez: Rey/Dama (dirección), alfiles (inteligencia), torres (planificación), caballos (operativos de campo) y peones (apoyo).