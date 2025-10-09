James Gunn promete que el final de El Pacificador arreglará la mayor crítica a la temporada 2

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador, que estrena su último episodio el 10 de octubre en HBO Max, ha recibido mayoritariamente críticas muy positivas, pero en ese consenso también se repite el mismo descontento entre el fandom: la duración de los capítulos. A excepción de las dos primeras, el resto de entregas de la serie protagonizada por John Cena no pasa de los 39 minutos con créditos.

Consciente de las críticas hacia este aspecto del proyecto, James Gunn, presidente de DC Studios y creador del spin-off de El escuadrón suicida, se ha dirigido directamente al público para prometer un cierre de temporada que casi llega a la hora de duración. "Os alegrará saber que el capítulo final dura más de 57 minutos", escribió el cineasta en Threads.

Así, el octavo y último capítulo de El Pacificador será el más largo de toda la ficción televisiva al batir el récord del 2x02, que alcanzó los 49 minutos. Aunque la duración total de la segunda tanda de episodios (5 h 34 min) no se queda muy lejos de la cifra que sumó la primera (5 h 49 min), la temporada 1 mantuvo una media sólida de unos 44 minutos por entrega con solo una por debajo de los 40, mientras que en la temporada 2 ha habido capítulos de 33, 36, 37 y 38 minutos, como fue el caso de, respectivamente, el 2x07, 2x06, 2x05 y 2x03

Más allá de la duración, Gunn ya adelantó que el final de la segunda temporada de El Pacificador prepara el terreno para la secuela de Superman, Man of Tomorrow. El director ya desveló que la serie funciona como antesala al proyecto, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow AKA El Pacificador temporada 2", escribió Gunn en X sobre la ficción televisiva.

Además, el cineasta también aseguró que el capítulo comparte reparto con Superman y, según dejó caer John Cena, el Hombre de Acero podría aparecer en la serie. Fuera como fuese, la presencia de Lex Luthor en la ficción refuerza la idea de que El Pacificador es un puente narrativo inmediato hacia Man of Tomorrow, en palabras de Gunn, "una historia tanto de Superman como de Luthor" y donde ambos "trabajan juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior que, según las últimas informaciones, podría tratarse de Brainiac.