El final de El Pacificador explorará tierras alternativas y conecta directamente con Superman: Man of Tomorrow

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador (The Peacemaker) está a punto de llegar a su fin. Lo hará con un octavo capítulo que, según ha adelantado el propio James Gunn, creador de la serie y máximo responsable creativo de DC Films, explorará de forma más intensa las realidades alternativas y conectará directamente con Man of Tomorrow, la secuela de Superman.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Gunn abordó uno de los giros más sorprendentes del episodio: la revelación sobre la variante de Auggie Smith (Robert Patrick) en Tierra X, una dimensión alternativa dominada por los nazis tras ganar la Segunda Guerra Mundial, donde su hermano Keith (David Denman) y su padre no solo estaban vivos, sino también totalmente unidos.

"Auggie es esencialmente una buena persona que se opone a lo que hacen los nazis", explicó. "Pero Keith (y Chris 2)... bueno, no estoy tan seguro. En ocasiones, las manzanas caen muy lejos del árbol, en ambas Tierras", añadió, dejando claro que los valores y el carácter de los hijos no siempre reflejan los de sus progenitores.

Auggie, conocido en Tierra X como el Dragón Azul, aparece en un momento del penúltimo episodio de esta temporada 2 como un absoluto contraste con el supremacista blanco y abusivo que era su homólogo en la dimensión original, mostrado en la primera entrega de la serie. El personaje de Robert Patrick ayuda al Pacificador y a su equipo a huir hasta su mundo, aun sabiendo que este mató accidentalmente a su hijo, para, de paso, evitar que haya otros en su realidad con conocimiento sobre su portal multiversal.

Antes de dejarlos marchar, también se abre a los 11th Street Kids, pero el impredecible Vigilante, cuya imagen del padre de Chris es la del malvado hombre que conoció y que durante toda la conversación estaba fuera de la mansión sin escuchar nada, no se contiene y, al ver por la ventana que Harcourt y Peacemaker estaban con el Dragón Azul, interpreta la situación como una trampa. En plena tensión, atraviesa la ventana y carga contra Auggie con su cuchillo, asestándole una puñalada mortal.

El asesinato desencadena un combate caótico: Keith, decidido a vengarse y a atacar a los 11th Street Kids, se lanza contra Chris con intención de matarlo. Pero el Vigilante consigue vía libre y logra apuñalarlo repetidamente, dejándolo gravemente herido.

Chris, consumido por la culpa por la muerte de sus seres queridos, le suplica que no lo remate y queda tendido en el suelo, sin fuerzas para levantarse. Keith arroja una mirada de profundo odio que promete una venganza personal. De este modo, el episodio planta una semilla evidente para el futuro: Keith Smith como némesis, con motivación íntima, conocimiento multiversal y el resentimiento suficiente para cruzar mundos si se le presenta la oportunidad.