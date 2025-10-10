MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

El último capítulo de la segunda temporada de El Pacificador, ya disponible en HBO Max y, tal y como prometió el propio James Gunn, goza de un enorme impacto en la narrativa general del DCU. El cierre de la la serie protagonizada por John Cena conecta directamente con lo que podría ser una de las tramas centrales de Man of Tomorrow, la secuela de Superman, y su hasta ahora gran enemigo, Lex Luthor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras recuperar la Cámara de Despliegue Cuántico de manos de Christopher Smith en el 2x07, en el episodio final A.R.G.U.S. utiliza el dispositivo para sondear dimensiones alternativas hasta localizar un mundo deshabitado, pero con características similares a las de la Tierra que permitan poblarlo. Durante el proceso, Rick Flag Sr. colabora con los trabajadores de Luthor vistos en la película centrada en el hombre de acero y recibe incluso notas e instrucciones escritas por el propio villano.

Después de visitar letales dimensiones que acaban con la vida de más de un miembro de la agencia, Flag da con un planeta que reúne los requisitos para llevar a cabo su plan. El director de A.R.G.U.S. lo bautiza como Salvation y revela que no quiere colonizarlo, sino convertirlo en un "espacio carcelario" para encerrar allí a metahumanos peligrosos sin posibilidad de fugas, pues la única entrada y salida es a través del portal dimensional que controla su organización.

Así, el episodio teje la operación de Flag con la agenda que Luthor expuso en Superman de rastrear, clasificar y controlar metahumanos a escala global. Una relación que no surge de la nada, pues ya en el sexto episodio Lex realizó una aparición especial clave donde se entrevistó con Rick y llegaron a un acuerdo que habilitó a Luthor como proveedor de tecnología y socio de A.R.G.U.S.

Con la idea de que Luthor está metido de lleno en una organización tan poderosa como A.R.G.U.S., conviene recordar que James Gunn ya adelantó que el final de la segunda temporada de El Pacificador prepara el terreno para Man of Tomorrow. El presidente de DC Studios desveló que la serie funciona como antesala al proyecto, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow AKA El Pacificador temporada 2", escribió Gunn en X sobre la ficción televisiva.

Con una conexión tan directa con Man of Tomorrow como la que asegura el cineasta, El Pacificador abre tres frentes que la secuela de Superman podría explorar: una cárcel interdimensional donde trasladar a metahumanos fuera de la jurisdicción terrestre; una vía de cooperación de A.R.G.U.S. con Luthor, que operativiza su programa anti metahumanos visto en Superman; y el estatus de El Pacificador como condenado en un planeta hostil.

LA VENGANZA DE RICK FLAG

Y es que, al final del último capítulo de la temporada, cuando Chris regresa a su casa, A.R.G.U.S. lo secuestra y lo presenta ante Flag Sr., que sostiene que "voluntariamente" será el primer sujeto de Salvation para comprobar los efectos del planeta sobre el cuerpo humano.

Flag muestra una "autorización" con la firma falsificada de Chris y desvela que, además del plan para crear la prisión de matahumanos en una realidad paralela, el personaje de Frank Grillo nunca olvidó su móvil personal: la venganza por la muerte de su hijo a manos de Peacemaker en El Escuadrón Suicida. La puerta metálica se cierra, el cautiverio comienza y los alaridos de bestias desconocidas sellan el cliffhanger.

Salvation no es un invento nuevo de DC Studios, sino que remite a la miniserie de cómics Salvation Run, donde Amanda Waller deporta villanos (entre ellos Lex Luthor y Joker) a un planeta remoto que, en realidad, sirve de estación de entrenamiento para los Nuevos Dioses de Apokolips, el mundo infernal gobernado por Darkseid. El episodio se hace eco de esa idea y, nada más encerrar a Chris, se escuchan criaturas a la distancia que apuntan a que no está solo.