El Pacificador 2x07: El gran error de A.R.G.U.S. Que conecta con Man of Tomorrow y Lex Luthor

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

De entre las múltiples conexiones de la segunda temporada de El Pacificador con Superman, largometraje dirigido por James Gunn, la más importante fue la del cameo de Lex Luthor en el sexto capítulo. Aunque el personaje interpretado por Nicholas Hoult no vuelve a aparecer en el séptimo episodio, que ya está disponible en HBO Max, su desenlace prepara el terreno para que el villano vuelva con fuerza al DCU.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras toda la temporada intentando dar caza a Christopher Smith y hacerse con su Cámara de Despliegue Cuántica, el 2x07 de la serie protagonizada por John Cena cierra con un A.R.G.U.S. victorioso. Rick Flag y compañía han cumplido ambos objetivos, pero su triunfo podría haber construido un puente directo entre la agencia y los intereses del villano de Superman.

En el episodio anterior ya se había abierto una vía de cooperación Rick Flag Sr., director de A.R.G.U.S., y Luthor, donde cerraron un trato para que este último les facilitase su tecnología para localizar el portal de Chris a cambio de trasladarlo de Belle Reve a Van Kull, una prisión sin metahumanos. Un movimiento que no implica libertad absoluta, pero sí una mejora estratégica para el villano al tener a una administración tan poderosa dependiendo de él.

La posibilidad crece en el 2x07 con la aparición de Sydney Happersen, científico de LuthorCorp visto en Superman que aquí trabaja para A.R.G.U.S. desde prisión por su pericia en grietas multiversales. El episodio sugiere que su cooperación no responde a una rebaja de condena, sino al miedo que tiene a la respuesta de Luthor si se niega, señal de un vínculo de miedo y control que Luthor mantiene incluso entre rejas a una persona que ahora trabaja con A.R.G.U.S.

A ello se suma que A.R.G.U.S. y Happersen trabajan con restos del centro de mando volante de LuthorCorp que aparece en Superman, custodiado ahora en un almacén gubernamental. Es decir, la agencia no solo usa el conocimiento de un lugarteniente de Lex, sino que explota tecnología incautada de su conglomerado, lo que funcionalmente acorta distancias entre Luthor y un dispositivo de potencia multiversal que, como ya se vio en la película centrada en el hombre de acero, podría despertar su interés.

El resultado de la combinación del experto de Luthor, tecnología de Luthor y la cámara del Pacificador puede convertirse en el gran error de A.R.G.U.S., pues el propio episodio revela que mientras los portales multiversales del villano eran inestables, como se vio en Superman, el de Chris es estable, algo que sin duda sería una mejora de infraestructura que Luthor ha perseguido desde Superman

A todo ello se suma que, al final del episodio, Chris Smith es detenido y el agente que le reduce invoca que la posesión del portal viola el Tratado de Catar, un marco legal del DCU que prohíbe o regula dispositivos científicos ilícitos. La referencia es nueva y su alcance aún es ambiguo, pero introduce coste penal y control estatal sobre el portal, lo que podría dejar a A.R.G.U.S. y, por extensión, a Luthor, como una de las pocas personas capaces de tener acceso a este tipo de tecnología.

El auge de Luthor a través de esta serie es una posibilidad si se tiene en cuenta que la segunda temporada de El Pacificador prepara el terreno para la secuela Superman, Man of Tomorrow. El propio Gunn ya desveló que la serie funciona como antesala al proyecto, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow AKA El Pacificador temporada 2", escribió el cineasta en X sobre la ficción televisiva.

Además, todo ello gana fuerza al recordar que la trama Luthor también encaja como preparativo para el episodio final de El Pacificador, que se estrena en HBO Max el 10 de octubre. Gunn ya adelantó que el capítulo comparte reparto de Superman y, según dejó caer John Cena, el Hombre de Acero podría aparecer en la serie. Fuera como fuese, la presencia de Lex en la serie refuerza la idea de que El Pacificador es un puente narrativo inmediato hacia Man of Tomorrow, a palabras de Gunn, "una historia tanto de Superman como de Luthor" y donde ambos "trabajan juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior.