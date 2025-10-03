Brutal muerte en el 2x07 de El Pacificador que señala quién será el villano de la temporada 3

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Tras confirmarse en el sexto episodio de El Pacificador que el mundo paralelo donde, según Chris, "todo es exactamente igual, pero mejor", era en realidad un universo en el que los nazis gobiernan tras ganar la Segunda Guerra Mundial, el séptimo episodio se centra en la huida de los protagonistas de este escenario. Una huida en la que la nueva entrega de la serie liderada por John Cena sienta las bases de un posible nuevo villano tras una salvaje y devastadora muerte.

((ALERTA: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque a lo largo de la serie se ha dado a entender que Auggie Smith, el padre de Chris conocido en esta realidad como el Dragón Azul, iba a ser una gran amenaza para el regreso de los 11th Street Kids a su universo, el 2x07 de El Pacificador desvela que precisamente es lo contrario: su oportunidad de escapar.

Junto a su hijo Keith, el personaje interpretado por Robert Patrick rastrea a los inatrusos interdimensionales, neutraliza a los policías que los tenían acorralados y los conduce a su mansión, pero no con la intención de acabar con ellos, sino para ayudarlos a volver a casa.

Frente a la rabia de Keith, ya en el hogar, el veterano justiciero escucha quiénes son los intrusos, cómo llegaron a su mundo y asume sin histeria que Chris mató a su hijo por accidente sin guardarle rencor. No solo se muestra comprensivo en ese aspecto y le subraya a su hijo que la venganza no es el camino a seguir, sino que además Auggie se muestra bondadoso y está dispuesto a dejar marchar a El Pacificador y compañía a su universo para de paso, evitar que haya personas en su realidad con conocimiento sobre su portal multiversal.

Antes de dejarlos marchar, también se abre a los 11th Street Kids y se presenta como un contraste absoluto del supremacista blanco y abusivo que era Auggie de la dimensión original de la serie y que se mostró en la primera temporada. En un monólogo donde admite que detesta el régimen nazi, no como su versión alternativa, el personaje de Robert Patrick también comparte su impotencia por no tener capacidad real para desmontar el sistema, así que intenta compensarlo como puede, que es combatiendo otra amenazas.

Pero el imprevisible Vigilante, cuya imagen del padre de Chris es la del malvado hombre que conoció y que durante toda la conversación estaba fuera de la mansión sin escuchar nada, no se contiene y al ver por la ventana que Harcourt y Peacemaker estaban con el Dragón Azul, interpreta cualquier negociación como una trampa. En plena tensión, atraviesa la ventana y, sin dar margen a explicaciones, acomete con su cuchillo contra Auggie y le asesta una puñalada mortal.

LA CLEMENCIA DEL PACIFICADOR

El asesinato desata de inmediato un combate caótico y Keith, que ya había verbalizado sus ganas de matar a los 11th Street Kids tras su intrusión y, sobre todo, a su falso hermano por el asesinato del verdadero, se abalanza contra Chris con intención de ejecutarlo allí mismo. Pero el grupo lo inmoviliza entre todos mientras Vigilante consigue vía libre para apuñalarlo repetidas veces. Chris, que se culpa de la muerte de todos sus seres queridos, pide que no lo mate, dejándolo gravemente herido en el suelo sin fuerzas para levantarse.

Mientras Chris y su equipo vuelven a su universo, Harcourt se queda unos segundos más en la otra tierra para matar a Keith de un disparo en la cabeza bajo el argumento de que está segura de que él volvería para dar caza a Chris. Justo cuando iba a disparar, la policía entra en la casa, por lo que Harcourt tiene que abandonar la habitación antes de completar su misión, dejando a Keith vivo para luego pasar a un primer plano del personaje que hace énfasis en una mirada de odio absoluta que promete una venganza personal.

James Gunn no ha confirmado todavía una tercera temporada de El Pacificador, pero ha explicado que algunos de sus personajes continuarán en otro proyecto. Sea donde sea, el 2x07 planta una semilla evidente para el futuro: Keith Smith como némesis con motivación íntima, conocimiento multiversal y el resentimiento suficiente para cruzar mundos si se le presenta la oportunidad.

Para ver si El Pacificador tiene planes para Keith a corto plazo hay que esperar hasta el viernes 10 de octubre, la noche del jueves 9 de octubre en tierras americanas, día en que se estrena en HBO Max el último capítulo de la serie creada por James Gunn.