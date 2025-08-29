El Pacificador 2x02 explica cómo Rick Flag Sr. se convirtió en jefe de A.R.G.U.S. y qué fue de Amanda Waller

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Ya disponible en HBO Max, el segundo episodio de la temporada 2 de El Pacificador, que ofrece información importante que faltaba por conocer sobre Rick Flag Sr. (Frank Grillo). No solo aclara el cómo y el cuándo del ascenso del personaje dentro de A.R.G.U.S., sino que refuerza su condición de antagonista y allana el terreno para su gran choque con Chris.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Más vale águila en mano, el nuevo capítulo confirma que Flag se convirtió en director en funciones de A.R.G.U.S. hace ocho meses, tras la apertura de una investigación del Congreso contra Amanda Waller. Con este poder, Flag Sr. activa a sus agentes para rastrear a Chris Smith, al que responsabiliza de la muerte de su hijo, Rick Flag Jr., tal y como se mostró en El escuadrón suicida.

Más allá del ascenso, el capítulo detalla cómo Flag Sr. despliega su autoridad ordenando registrar los picos de energía que emanan de la Cámara de Despliegue Cuántico, pista que le acerca aún más al Pacificador. La nueva jerarquía en A.R.G.U.S. y el enfoque metódico de Flag Sr. dibujan una amenaza sostenida para Chris Smith al convertir el duelo por la muerte de su hijo en una cacería oficial contra el protagonista, estrechando el cerco con nuevas maniobras operativas.

El movimiento encaja con la hoja de ruta del personaje en el canon de James Gunn, pues Frank Grillo ya había asomado como pieza recurrente del nuevo DCU al aparecer en Creature Commandos y Superman. Parece una evolución lógica la del militar devastado por la pérdida de su hijo al alto cargo que capitaliza A.R.G.U.S. para ajustar cuentas.

La serie, además, allana el terreno para su choque con Chris con la incorporación de Tim Meadows como Fleury, agente de A.R.G.U.S. que vigila de cerca a Economos. Esto, sumado a un Flag Sr. movido por una mezcla de duelo y venganza, prepara un enfrentamiento a fuego lento entre el aparato del Estado y el antihéroe que promete escalar capítulo a capítulo.

Tras el lanzamiento del segundo episodio, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador llegarán a HBO Max semanalmente cada viernes hasta el 10 de octubre. Estrenada en 2022, la serie nació como spin-off de El Escuadrón Suicida, película dirigida por el propio Gunn en la que el personaje de John Cena formaba equipo con otros villanos y antihéroes y donde mata a Rick Flag Jr.